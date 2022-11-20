Россия должна выполнить условия Украины: Подоляк назвал 3 шага для начала переговоров

Россия должна вывести войска и прекратить ракетные обстрелы Украины - Подоляк / Reuters

Стране-оккупанту России следует выполнить ключевые условия Украины для начала переговорного процесса. Москва должна прекратить ракетные обстрелы страны, вывести все свои войска и вернуться к соблюдению международных правовых норм, в которых прописаны границы государств. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что для начала переговоров украинской и российской сторон Москва должны выполнить ключевые требования Украины:

Прекращение стрельбы ракетами по суверенному государству.

Вывод оккупационных войск с территории суверенного государства.

Возвращение к международному праву, где прописаны границы стран.

"Тяжело?" – задал риторический вопрос Михаил Подоляк.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в освобожденный Херсон заявил, что Украина не верит каким-либо заявлениям со стороны России о якобы "диалоге".

Киев будет продолжать военную операцию с цель освобождения оккупированных территорий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. По словам чиновника, наступательные действия не должны замедляться, иначе западный мир устанет от войны. Этим воспользуется Россия для продвижения диалога на своих условиях.

В Минобороны США сказали, что освобождение Херсона – большое достижение Украины. Но оккупанты РФ не собираются так же уходить и с других территорий РФ. Ожидаются тяжелые бои.

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