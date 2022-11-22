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В РФ могут готовить атаки под чужим флагом в Беларуси: в ISW оценили риск вступления страны в войну

22 ноября 2022, 07:09

Вступление Беларуси в войну в Украине остается очень маловероятным из-за значительного внутреннего риска для диктатора Александра Лукашенко, считают аналитики.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Фото Reuters

Аналитики американского Института изучения войны считают, что российские спецслужбы планируют фальшивые атаки на критически важную инфраструктуру Беларуси, пытаясь вынудить белорусскую армию вступить в войну в Украине. Среди потенциальных объектов фигурирует Белорусская АЭС в городе Островец Гродненской области.

Как сообщает ISW, ссылаясь на украинскую разведку, такие атаки возможны под флагом Украины или одной из стран НАТО.

"Главное управление военной разведки Украины 20 ноября сообщило, что российские спецслужбы планируют совершить несколько терактов под прикрытием на объектах критической инфраструктуры Беларуси, в том числе на Белорусской АЭС", – говорится в сообщении ISW.

При этом российские спецслужбы будут обвинять в нападениях Украину и страны НАТО, чтобы ускорить привлечение белорусских военных к войне России в Украине.

Ранее аналитики ISW отмечали, что вступление Беларуси в войну остается очень маловероятным из-за значительного внутреннего риска, который это создаст для выживания режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Потенциальные атаки под ложным флагом вряд ли изменят внутренние факторы, которые сдерживают готовность Лукашенко вступить в войну на стороне России", – считают в Институте изучения войны.

Риск вторжения Беларуси в Украину

Офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

По словам Арестовича, боеспособная группировка российской армии на территории Беларуси не будет сформирована "ни сегодня, ни завтра, ни через две-три недели". Накопить достаточно сил для такого наступления россиянам удастся не раньше, чем в конце ноября или в начале декабря.

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