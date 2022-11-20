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РФ хочет вовлечь Беларусь в войну с Украину терактами, в том числе на атомной станции - ГУР

20 ноября 2022, 14:21

По данным украинских офицеров, провоцировать будут российские спецслужбисты. Но ответственность за теракты возложат на граждан стран НАТО и Украины.

Россия, белорусская АЭС
РФ хочет вовлечь Беларусь в войну с Украину терактами, в том числе на атомной станции - ГУР / https://ua.depositphotos.com и Eurasia.expert

Страна-агрессор, Россия может попытаться втянуть Беларусь в войну против Украины ‒ с помощью террористических актов. Об этом заявили представители Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Одна из главных целей – беларуская атомная электростанция Островец", – говорят украинские офицеры.

По их данным, провоцировать будут сотрудники российских спецслужб. Но ответственность за теракты возложат на граждан стран НАТО и Украины. И они якобы будут при этом одеты в белорусскую военную форму.

"По мнению разработчиков, "проекту" все это должно ускорить втягивание беларуской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для Кремля общественное мнение в беларуском обществе", – заявили в украинском ГУР.

Угроза нового наступления России из Беларуси на Киев

В Министерстве внутренних дел заявляли, что если войска страны-оккупанта России снова пойдут в атаку на Киев с территории Беларуси, армия Украины нанесет по ним удар прямо на границе. Россияне понесут большие потери.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Москва может бросить на Киев группировку войск, которая создается на территории республики Беларусь.

По мнению Арестовича, ситуация может произойти ближе к Новому году.

Заместитель начальника Главного оперативного управления ВСУ Алексей Громов предположил, что войска РФ могут атаковать на западе границы между Беларусью и Украиной. Цель – ликвидировать пути логистики, по которым идут поставки вооружений от Запада.

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