Отправит 100 тыс. солдат: Лукашенко планирует вступить в войну против Украины – оппозиция Беларуси

Лукашенко планирует вступить в войну против Украины – оппозиция Беларуси/ Сайт президента РБ, Минобороны Беларуси

В белорусской оппозиции заявили, якобы самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирается вступить в войну против Украины на стороне России.

Он якобы планирует бросить в бой 100 тысяч мобилизованных белорусских солдат. Об этом заявил один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко в Twitter, ссылаясь на собственные источники. Однако доказательств этого он не предоставил.

Латушко отмечает, что Лукашенко якобы также договорился с Кремлем, что в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года разместит в Беларуси 120 тысяч российских военнослужащих.

"Лукашенко готовится к полномасштабной войне. Запад должен выдвинуть ультиматум, от которого он не сможет отказаться", – отмечает Латушко.

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Угроза для Украины со стороны Беларуси

Напомним, в начале сентября в Беларуси был замечен эшелон военной техники, который двигался к украинской границе. Как отметил военный эксперт Олег Жданов, наша разведка говорит, что они накапливают возле границы танки, бронемашины и артиллерию, системы ПВО.

Недавно стало известно, что в Минск прибыли около 130 "вагнеровцев" (работающих под прикрытием ЧВК "Лига") и немедленно приступили к тренировкам с белорусским охранным предприятием "Грандсервис". По данным полковника ВСУ и блогера Анатолия Штефана, риск применения вражеских ДРГ на Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Киевщине серьезно вырос.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Путин может заставить Лукашенко напрямую подключить свою армию к войне против Украины. Однако почти семь месяцев боевых действий показывают, что белорусы воевать не стремятся. В Минске ситуацию понимают.

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