В Минск перекинули 130 "вагнеровцев"-диверсантов, опасность для Украины выросла - полковник ВСУ

В Минск перекинули 130 "вагнеровцев"-диверсантов / 58-я ОМБр им. гетмана Ивана Выговского, СБУ

В Минск прибыли около 130 "вагнеровцев" (работающих под прикрытием ЧВК "Лига"). И немедленное приступили к тренировкам с белорусским охранным предприятием "ГрандСервис". На это обратил внимание полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (он же Штирлиц).

"Со стороны Беларуси высока вероятность применения ДРГ на территориях Волынской, Ривненской, Житомирской и Киевской областей. Для чего это им нужно? Для обвинения Украины в искусственной дестабилизации обстановки и создания благоприятной почвы для проведения мобилизации среди белорусских сторонников Путина. В Минск прибыло порядка 130 наемников ЧВК "Лига", начавших тренировку с белорусским охранным предприятием "ГардСервис". Кроме этого, вышеупомянутому предприятию доставили партию формы образца ВСУ. Для чего охранникам форма ВСУ? Очевидно, не для парада", – отметил Штефан.

По информации, которой располагает офицер ВСУ, сейчас риск применения вражеских ДРГ на Волыни, Ривненщине, Житомирщине и Киевщине серьезно вырос.

Напомним, ранее известный политолог и российский оппозиционер Андрей Пионтковский заверил, что согнанные на войну против Украины в состав "ЧВК Вагнера" никак не могут спасти русского диктатора Владимира Путина и помочь ему достигнуть своих целей.

До того сообщалось, что в захваченном оккупантами РФ Лисичанске Луганской области в результате атаки на базу российской ЧВК Вагнера уничтожены десятки наемников.

Другие новости: