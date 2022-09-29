"Кремлевское фрик-шоу": Подоляк резко высказался об аннексии РФ украинских территорий

Подоляк отреагировал на "присоединение" территорий к РФ / Офис президента Украины, Reuters

Российские власти анонсировали так называемое "вхождение" временно оккупированных территорий Украины в состав страны. Но эта "церемония" является обычным российским "фрик-шоу", которое не имеет никакого юридического смысла, говорится в заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Кремлевское фрик-шоу". Анонсированная "церемония вхождения" не имеет никакого юридического смысла. Потому что субъекты, которых не существует, не могут войти в мобилизованно распадающуюся страну. Не тратьте время на виртуальную ru-адженду. Реальная жизнь будет интереснее: контрнаступление, деоккупация, трибунал", - пишет Подоляк.

Референдум на захваченных территориях Украины

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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