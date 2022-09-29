Россия готовит новые удары: украинцев предупредили об эскалации на фронте после 30 сентября

Войска РФ, Алексей Громов / УНИАН, Укринформ

После "референдумов" на захваченных территориях Украины и мобилизации в РФ возможна эскалация на фронте.

В частности, россияне могут попытаться активизировать боевые действия на востоке и юге.

Как заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, оккупанты готовы будут нанести новые удары по критической инфраструктуре.

"После проведения псевдореферендумов и наращивания противником своих сил не исключается эскалация ситуации. Это будет характеризоваться нанесением ударов противника по критической инфраструктуре с одновременной попыткой активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины", - заявил Громов.

Он также отметил, что любые заявления россиян не меняют ничего для Украины.

Референдум на захваченных территориях Украины

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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