Зеленский экстренно созывает СНБО: все подробности

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский решил созвать на завтра, 30 сентября, срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Спикером президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что повестка заседания будет озвучена позже.

"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим позже", – говорится в коротком заявлении.

Стоит отметить, что российские пропагандисты сообщили о том, что 30 сентября в 15:00 российский диктатор Владимир Путин в Кремле объявит об аннексии временно оккупированных территорий Украины Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской области.

Референдум на захваченных территориях Украины

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

Читайте также: