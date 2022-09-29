УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский экстренно созывает СНБО: все подробности

29 сентября 2022, 16:03

Пресс-секретарь президента Украины рассказал о срочном заседании СНБО.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский решил созвать на завтра, 30 сентября, срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Спикером президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что повестка заседания будет озвучена позже.

"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим позже", – говорится в коротком заявлении.

Заседание СНБО

Стоит отметить, что российские пропагандисты сообщили о том, что 30 сентября в 15:00 российский диктатор Владимир Путин в Кремле объявит об аннексии временно оккупированных территорий Украины Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской области.

Референдум на захваченных территориях Украины

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

Читайте также:

СНБО война в Украине Владимир Зеленский Сергей Никифоров война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:12

Хитрые военкомы в РФ лезли в форточку и пытались "выкурить" призывников пожарной сигнализацией

16:03

Зеленский экстренно созывает СНБО: все подробностиВидео

15:59

"Ноги аж трясутся, наши все дрыщат": оккупанты в панике из-за ударов HIMARS ВСУВидео

15:51

Достали все: Алла Пугачева забрала детей и уехала из РоссииВидео

15:51

Приметы на 30 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

Реклама
15:41

Авария на трубопроводе "Северный поток" произошла из-за умышленной диверсии - СтолтенбергВидео

15:29

Настя Каменских сняла обручальное кольцо: ее и Потапа заподозрили в расставании

15:12

"Ничего, кроме как врать, не умеет": Гиркин внезапно "прошелся" по СимоньянВидео

15:04

Самая вкусная и бюджетная закуска по-итальянски: 2 быстрых рецептаВидео

15:01

"Российская армия кончилась": с мобилизацией в РФ Путин пошел ва-банк - ЖдановВидео

14:27

Ракетный удар РФ по Днепру: на месте взрывов нашли тело ещё одного ребенкаВидео

14:21

"Не нужно лить грязь на своих граждан": Буланова решила поучить Галкина и Пугачеву

14:18

Путин "размахивает ядерной дубинкой" с одной четкой целью – генерал СШАВидео

14:18

Путин хочет 30 сентября подписать договор о "присоединении" к РФ оккупированных территорий УкраиныВидео

13:54

Какие цвета приносят счастье и удачу знакам зодиакаВидео

13:37

"Там просто катастрофа": Жданов рассказал, куда отправят умирать мобилизированных в РФ

13:35

"Это займет несколько лет": в Пентагоне заявили, что Украина не скоро получит обещанные 18 HIMARSВидео

13:30

Как долго можно хранить яйца: ответы на самые задаваемые вопросыВидео

13:22

ВСУ начали выбивать оккупантов с Луганщины и брать в плен "мобиков" из РФВидео

13:01

РФ перебросит в Беларусь 20 тысяч мобилизованных - разведкаВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 30 сентября 2022: Овнам – обиды, Львам – зависть, Рыбам – деньгиВидео

12:56

"На недельку, до второго": исполнитель песни Комарово Игорь Скляр едет воевать за РФ

12:53

"Это было роковое решение" Путина свергнут с поста из-за мобилизации – ЖдановВидео

12:47

"Большинство из вас поддерживает войну": в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиянВидео

12:39

2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить

12:23

Вместо одежды - позолота: Гвинет Пэлтроу полностью разделась для известного глянца

12:15

"Били до ран и крови": Демин шокировал рассказом о детстве

12:04

Майор попал под обстрел: в Украине ликвидирован российский оккупант Курбанов

12:00

Решение о дополнительной мобилизации будет принимать Генштаб - РезниковВидео

11:41

Мобилизация в России полностью похоронит путинский режим - ЖдановВидео

11:41

"Кто-то наврал": результаты "референдума" РФ фальшивые - ошибку заметил внимательный математикВидео

11:31

Умер автор хита Gangsta’s Paradise - 59-летний репер Coolio

11:17

Гороскоп Таро на октябрь 2022: Козерогам - трагическое известие, Рыбам - ссора, Водолеям - поездкаВидео

11:05

Оккупанты ударили кассетными бомбами по Днепропетровской области: пострадали 15 человек

10:53

"От батальона 10 человек осталось": оккупанты жалуются на катастрофические потери в УкраинеВидео

10:04

СМИ выяснили, что Путин пообещал Ирану за военную помощь

09:58

Притянут деньги магнитом: 3 знака зодиака смогут разбогатеть в октябре 2022

09:57

Оккупанты попали в засаду на Харьковщине: ВСУ "покрошили" россиян вместе с бронетехникойВидео

09:46

Путин признал проигрыш российской армии в Украине - ЖдановВидео

09:19

Взрывчатку заложили в авто: в Мелитополе партизаны взорвали Ланос с предательницейВидео

Реклама
09:09

Немецкая ПВО закроет небо: Германия передаст Украине четыре системы IRIS-T вместо однойВидео

08:58

Гороскоп на сегодня 29 сентября 2022: Близнецам – траты, Стрельцам – новая работа, Водолеям – опасностьВидео

08:42

На войну "загребли всех": эксперт назвал главные провалы мобилизации в РоссииВидео

08:22

Танк и три КамАЗа снарядов: житель Черниговщины передал ВСУ вражеской техники на целое подразделение

08:15

Ультиматум посреди войнымнение

07:57

РФ нанесла мощный ракетный удар по жилым домам Днепра: среди погибших и раненых – детиФотоВидео

07:29

В Ирландии 8-летняя украинка получила до 70 ножевых ранений, ее мать нашли без сознания - СМИ

07:05

От проблемы не останется ни следа: 4 способа, как распушить пуховик после стирки

06:50

Поражение РФ в Лимане неизбежно: аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ

06:24

Борьба за один-единственный окопмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять