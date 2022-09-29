Путин хочет 30 сентября подписать договор о "присоединении" к РФ оккупированных территорий Украины

Путин 30 сентября хочет подписать договор о "присоединении" к РФ оккупированных территорий / Фото Reuters

Российский диктатор Владимир Путин планирует подписать акт о "вступлении" оккупированных территорий в состав РФ. "Церемонию" запланировали на завтра, 30 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

"Завтра, 30 сентября, в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале в 15 часов состоится церемония подписания договора о вступлении в состав РФ новых территорий", - говорится в сообщении.

Эти договоры будут подписаны до рассмотрения Советом Федерации вопросов, связанных с "референдумами".

Путин 30 сентября хочет подписать договор о "присоединении" к РФ оккупированных территорий / скриншот

Также ожидается "объемное выступление" Путина.

Референдум на захваченных территориях Украины

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

"Но что, собственно, произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции четкие и известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то. А то, что является нашей задачей: больше поддержки для Вооруженных сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, полиции, пограничников – для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность", - заявил он.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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