'Кто-то наврал': результаты 'референдума' РФ фальшивые - ошибку заметил внимательный математик

Борис Трушин раскрыл фальсификацию "референдумов" / Reuters

Официально объявленные результаты "референдумов" на захваченных территориях Украины являются сфальсифицированными, заявил учитель математики из РФ и популяризатор науки Борис Трушин.

Об этом он рассказал в материале "Математика референдума в "ДНР" на портале YouTube.

Математик напомнил, что ранее росСМИ сообщили о том, что на "референдуме" в "ДНР" было обработано 56,85% протоколов, за вхождение в РФ проголосовали 94,75% жителей.

Позднее появилась новость о том, что по результатам обработки 82% протоколов, за вхождение в состав России проголосовало 99,06% избирателей.

Основываясь лишь на официально объявленных результатах "референдума" Трушин объяснил, почему эти данные являются сфальсифицированными.

Для примера он взял условную цифру в 1 миллион участников "референдума". Если, согласно первой новости, из 56,85% подсчитанных бюллетеней (условные 568 500 участников) за отдали голоса 94,75% (538 654 человека), тогда против должны были проголосовать 29 846 человек, уточнил математик.

Согласно второй новости, после подсчета 82% бюллетеней (условные 820 000 участников голосования), за отдали голоса уже 99,06% (812 292 тысячи человек), при этом против тогда проголосовали только 7 708 человек, подсчитал он.

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Математик обратил внимание на то, что при подсчете большего числа бюллетеней число голосов "против" оказалось меньше, чем ранее.

"Куда-то делись люди, которые проголосовали против. Что-то тут не так… Кто-то наврал", - добавил Трушин.

Референдум за захваченных территориях Украины

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

"Но что, собственно, произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции четкие и известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то. А то, что является нашей задачей: больше поддержки для Вооруженных сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, полиции, пограничников – для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность", - заявил он.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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