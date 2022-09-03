Беларусь подтягивает эшелон с ЗРК к границе: эксперт предупредил об угрозе

Жданов высказался об учениях в Беларуси / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters, Главред

Военный эксперт Олег Жданов отреагировал на замеченный в Беларуси эшелон военной техники, движущийся к украинской границе, и оценил угрозу вторжения.

"Наша разведка говорит, что они накапливают возле границы танки, бронемашины и артиллерию, системы ПВО. Вполне возможно, что могут быть вооруженные провокации со стороны Беларуси, но российскими войсками. Я не думаю, что беларуская армия захочет влазить в эту войну, хотя мы не можем гарантировать полностью, что белорусы в нее не "вляпаются", – отметил эксперт на YouTube-канале.

По информации военного эксперта, России сейчас очень нужен второй фронт, чтобы оттянуть часть украинских войск и взять оперативную паузу.

"Они не могут взять Донецкую область, поэтому вполне возможно, что будут вооруженные провокации… Особенно в ходе учений или после них, или под видом учений они могут организовать такую вооруженную провокацию".

По мнению Жданова, полноценное вторжение со стороны Беларуси Украине не грозит.

"Один эшелон – это один батальон, это максимум одна батальонно-тактическая группа, с усилением артиллерией, с усилением танками. Она не сможет провести вторжение, она может провести разведку боем, она может провести вооруженную провокацию", – считает эксперт.

"Я отношусь к этому настороженно, но более-менее спокойно, потому что мы там достаточно долго и давно укрепляем линию обороны, поэтому мы готовы с этого направления. Если они хотят убиться о нашу границу, придется их на нашей границе и положить. Если еще раз соберутся силами, то пускай еще раз попробуют", – добавил Жданов.

Учения в Беларуси

Напомним, члены частной военной компании "Вагнер" готовят белорусских наемников с частного охранного предприятия "ГардСервис" к диверсии в Украине. Враг может устроить провокации, переодевшись в украинскую военную форму.

Ранее сообщалось, что руководство Беларуси путается в заявлениях: Лукашенко говорит, что Беларусь является участником войны, у Минобороны – наоборот. В Украине отреагировали на заявления белорусского Минобороны, будто они не являются участниками войны, и заявили, что именно Беларусь разрешила российским войскам со своей территории вторгнуться в Украину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все же отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его правящего режима. В таком случае, считает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, воюющие в составе ВСУ.

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