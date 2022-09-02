Репетиция захвата части Украины: эксперт раскрыл агрессивные планы Лукашенко

Олег Жданов / УНИАН, Главред

В Беларуси с 8 по 14 сентября состоятся совместные с Россией командно-штабные военные учения, во время которых будут проводить репетицию "освобождения" Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

"С 8 по 14 сентября в Беларуси запланированы совместные командно-штабные учения Вооруженных сил Беларуси и Вооруженных сил Российской Федерации. Очень интересная тематика учений — они будут "освобождать" ранее захваченные территории соседнего государства. Учения предусматривают отработку операции по "освобождению" Волынской, Ровенской, Житомирской областей, ранее захваченных. Кем захваченных, от кого освобождать? Мы можем лишь догадываться. Но, тем не менее, тематика учений - наступательная, агрессивная и направленная против нас", - сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем канале в YouTube.

Также эксперт отметил, что с территории Беларуси остается угроза ракетных ударов по Украине.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений, подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы. В Брестской и Гомельской областях сохраняется угроза ракетных ударов, как с воздуха, так и с суши", - отметил он.

Учения в Беларуси

Напомним, члены частной военной компании "Вагнер" готовят белорусских наемников с частного охранного предприятия "ГардСервис" к диверсии в Украине. Враг может устроить провокации, переодевшись в украинскую военную форму.

Ранее сообщалось, что руководство Беларуси путается в заявлениях: Лукашенко говорит, что Беларусь является участником войны, у Минобороны – наоборот. В Украине отреагировали на заявления белорусского Минобороны, будто они не являются участниками войны, и заявили, что именно Беларусь разрешила российским войскам со своей территории вторгнуться в Украину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все же отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его правящего режима. В таком случае, считает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, воюющие в составе ВСУ.

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