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"Это не по-мужски": Украина жестко отреагировала на заявления Беларуси о "непричастности" к войне

14 августа 2022, 16:57

Руководство Беларуси путается в заявлениях: Лукашенко говорит, что Беларусь является участником войны, в Минобороны - наоборот.

'Это не по-мужски': Украина жестко отреагировала на заявления Беларуси о 'непричастности' к войне
Украина отреагировала на заявления Беларуси о непричастности к войне / Коллаж фото ua.depositphotos.com и t.me/modmilby

В Минобороны Беларуси заявили, что они не являются участниками войны, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины. В Украине отреагировали и заявил, что именно Беларусь позволила российским войскам со своей территории вторгнуться в Украину. Об этом сказал украинский посол в Беларуси Игорь Кизим.

Он добавил, что слова представителя Минобороны Беларуси не характеризуют Ревенка как настоящего мужчину.

"Он также знает, сколько российских ракет и авиабомб прилетело в Украину с территории Беларуси с использованием всей возможной инфраструктуры (об этом официально, нотами, інформувалася белорусская сторона вместе с требованием прекратить это). Поэтому говорить о том, что" мы не участники вооруженного противостояния " ну как-то не по-мужски для офицера такого ранга. Это лукавство по меньшей мере", - подчеркивает Кизим.

Он добавил, что в Беларуси путаются в показаниях, ведь самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь поддерживает "спецоперацию" и является ее прямым участником.

Следует отметить, что недавно начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко в интервью заявил, что Беларусь не причастна к войне в Украине.

"Обстановка развивается на юге, в Украине, мы внимательно следим, мы не являемся участниками вооруженного противостояния: нашего личного состава, техники, вооружения там нет", - сказал Валерий Ревенко.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все-таки отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его же правящего режима. В таком случае, полагает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, которые воюют в составе ВСУ.

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