Репетиция освобождения Херсона: Пионтковский сказал, почему Путин "проглотил" взрывы в Крыму

Пионтковский сказал, почему Путин "проглотил" взрывы в Крыму/ Twitter Завитневич, Reuters

После мощных взрывов на авиабазе "Саки" в Крыму российская пропаганда сделала всё, чтобы опровергнуть версию о причастности к ним украинских военных.

Это было сделано для того, чтобы не подрывать и без того уже растоптанный авторитет российской армии как "второй армии мира", и чтобы россияне не заподозрили, что так называемая "спецоперация" идет не по плану. Об этом сказал российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский в интервью ТСН.ua.

Он рассказал, что Путин боится потерять власть. В Кремле видят, что Украина имеет перспективу одержать победу в войне, а это несовместимо с путинской властью.

"История России показывает, что авторитарный правитель, который потерпит военное поражение, теряет и власть", – говорит Пионтковский.

То, как в Кремле отреагировали на взрывы в Крыму, можно считать репетицией на будущее освобождение Херсона украинской армией, говорит публицист.

"Если такую панику, шок, беззащитность вызвала одна атака на аэродром, то какой шок как российского общества, так и в самом "бункере" вызовет освобождение Херсона или Мелитополя. Я думаю, неслучайное заявление украинского военно-политического руководства о том, что горячая фаза войны закончится до зимы. Я тоже так думаю", – отметил Пионтковский.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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