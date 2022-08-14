Кремль распространяет фейки о "бесполезности помощи США": в СНБО ответили и объяснили планы РФ

Кремль распространяет фейки о "бесполезности помощи США" – в СНБО ответили/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Кремль начал разгонять фейки о том, что США "напрасно помогают Украине", а президент Соединенных Штатов якобы отказывает президенту Украины от переговоров с РФ. Такие месседжи российская пропагандистская машина распространяет, в частности, устами иностранных спикеров и медиа.

Несколько раз такие заявления, которые лишь повторяют нарративы Кремля, звучали на этой неделе на Западе то от певцов, то от журналистов, а то на страницах иностранных изданий. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Одно из заявлений прозвучало из уст сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Он в интервью CNN обвинил президента США Джо Байдена, что якобы тот не осуществляет попыток уговорить украинского президента Зеленского вести переговоры с РФ. Кроме этого, певец еще и заявил, что это якобы НАТО спровоцировало Путина развязать войну против Украины.

В то же время американский журналист Б. Свонн начал распространять нарративы, что граждане Соединенных Штатов "зря платят за "демократию" в Украине". Также он отмечал, якобы антироссийские санкции "не действуют".

Читайте такжеФейгин заявил, что РФ готовит для Украины два сценарияТакже в издании The American Conservative вышел материал эксперта Дугласа Бэндоу, который известен своей риторикой, созвучной нарративам Кремля. В материале автор отмечает, что призывы президента Украины Владимира Зеленского признать РФ государством-спонсором терроризма якобы "только осложняют переговоры с Кремлем".

РФ пытается временно "заморозить" конфликт

В Совете национальной безопасности и обороны подчеркнули, что с помощью распространения таких фейков, в том числе чужими устами, Кремль пытается временно "заморозить" конфликт. Между тем враг хочет заставить Украину сесть за стол переговоров, но на выгодных для России условиях.

Ранее российский оппозиционный политик Геннадий Гудков выразил мнение, что Путин уже больше не готовит новых наступлений в Украине. Ему сейчас нужен мир, а не пауза в войне. Поэтому для него сейчас единственной целью является завершить войну, не проиграв ее, чтобы он мог предъявить своему обществу хоть какую-то победу. По этой причине он может предложить Украине "компромисс".

Напомним, аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

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