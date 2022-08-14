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"Отказников - вал": оккупанты жалуются на "шваль" в рядах российской армии — ГУР

14 августа 2022, 11:37

Захватчики РФ жалуются на большие потери и низкое качество новобранцев.

россия, армия, рф, войска
Оккупанты РФ недовльны качеством пополнения / t.me/DIUkraine

В российских оккупационных войсках растет число отказывающихся участвовать в войне с Украиной.

Об этом говорят оккупанты РФ в разговорах между собой. Соответствующий перехват обнародован Главным управлением разведки Минобороны Украины.

"У меня от взвода осталось 11 человек, должно быть 30. У нас батальон 320 человек, нас — 52 (нецензурно, - ред.). Не только раненные и убитые, отказников… просто вал", — жалуется оккупант, находящийся в Харьковской области.

Вместе с тем захватчики РФ также жалуются на низкое качество новобранцев отмечая, что после снятия ограничений на отбор туда начала поступать только одна "шваль".

Также обсуждается география солдат вооруженных сил РФ, находящихся в подразделении. Оккупант отмечает отсутствие среди захватнических войск людей из оккупированного Крыма.

Напомним, ранее российские оккупанты говорили, что воевать против украинцев тяжело.

Они жалуются на огромные потери россиян и призвают не верить тому, что говорят в пропагандистских новостях РФ.

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