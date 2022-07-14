Российские офицеры убили своего солдата и списали на войну в Украине: перехват ГУР

После этих слов родители убитого бурята решили провести эксгумацию тела для экспертизы.
Два российских офицера убили своего солдата, а следы пытки на теле забинтовали, чтобы скрыть преступление.
Как сообщает ГУР МО Украины, свидетели не стали замалчивать правду и сейчас делятся этой информацией со своими знакомыми и родными.
В перехвате жена российского оккупанта просит того найти любые возможности, чтобы вернуться с войны домой. Советует обратиться к матери, у которой связи в больницах, с целью получить справку о непригодности к службе.
Потом рассказывает историю о своей знакомой у которой сына убили в Украине.
"Его привезли. Она хотела его помыть, в другой гроб переложить. А он был весь забинтован. Прошел месяц и пришел его друг из армии, у него контракт закончился. Он тоже там был. Пришел к матери и сказал, что его убили свои два офицера. И что он был весь избит. Он говорит, у меня контракт закончился, я пойду главным свидетелем", - рассказывает жена оккупанту.
Она добавляет, что после этих слов родители убитого бурята решили провести эксгумацию тела для экспертизы.
"Они сейчас эксгумацию хотят делать, независимую экспертизу. Они его били-били и потом убили, застрелили. Думают, война все спишет", - возмущается она.
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Ранее мы сообщали о том, что российские десантники устроили бунт после тяжелого боя на Луганщине. Враг понес большие потери и отказывается наступать дальше. Десантники отказались от участия в боевых действиях и решили вернуться домой.
Впоследствии стало известно о отказы воевать в Луганской области. Там российские десантники не захотели атаковать позиции ВСУ снова, потому что украинские военные дали сильный отпор во время штурма трассы Бахмут - Лисичанск. Захватить дорогу им так и не удалось, а вот потерять часть личного состава вышло.
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