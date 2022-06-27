Оккупант в ужасе рассказал матери о потерях армии РФ и страх воевать с ВСУ: перехват разговора

Оккупанты / Reuters, Радио Свобода

Российские оккупанты в Украине жалуются на плохое положение дел и просят родственников искать военных юристов, которые помогли бы им покинуть линию фронта.

Как сообщает Главное управление разведки из очередного перехвата разговора стало понятно, что оккупанты несут значительные потери, а подкрепления не получают, поскольку другие боятся его подвозить.

Российский оккупант в разговоре с матерью подчеркнул, что командир и все офицеры из их роты погибли.

"Командир роты, все офицеры. И что делать, как нам? Как поступить правильно? Нам надо быть подкованными. Потому что здесь приезжают, нам пытаются что-то впарить. Мы, конечно, их слушаем. Но нам кажется, что это все х… и… (глупости). Уже месяц подкрепления ожидаем", – пожаловался путинский солдат.

По его словам, половина военных уже "духовно сдались". Оккупанты готовы хоть сразу сесть в автомобили и уехать.

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Война в Украине

Ранее мы сообщали о том, что российские десантники устроили бунт после тяжелого боя на Луганщине. Враг понес большие потери и отказывается наступать дальше. Десантники отказались от участия в боевых действиях и решили вернуться домой.

Впоследствии стало известно о отказы воевать в Луганской области. Там российские десантники не захотели атаковать позиции ВСУ снова, потому что украинские военные дали сильный отпор во время штурма трассы Бахмут - Лисичанск. Захватить дорогу им так и не удалось, а вот потерять часть личного состава вышло.

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