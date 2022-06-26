УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Разбили в пух и прах": оккупанты отказываются воевать, потому что боятся ВСУ - перехват разговора

26 июня 2022, 16:33

Оккупанты жалуются на то, что ВСУ нападают на них врасплох и наносят значительные потери.

false
Оккупанты отказываются атаковать, потому что боятся ВСУ / Макс Левин, Reuters

Российские оккупанты боятся украинских военных, потому что те накрывают их сокрушительным огнем. Из-за этого враг боится наступать и отказывается становиться в строй. Об этом рассказал оккупант из "ДНР" в разговоре, который перехватило Главное управление разведки.

Он рассказал, как ВСУ "разбили в пух и прах" их подразделение. В результате было много раненых и погибших.

"Утром как начали (обстреливать - Главред) до 12 дня. Хоть бы раз поддержали! Не знаю, сейчас будет решаться вопрос. Мы все пошли в отказ. Больше некуда никто. Из минометов, из чего только не крыли. На эвакуацию сказали, а потом приехали - а чего позиции оставили? Пусть возвращаются. Вам надо, вы и возвращайтесь", - говорит оккупант.

Российский боец рассказывает о том, что ВСУ внезапно нападают на их позиции.

Читайте такжеВ Херсонской области взорвали авто коллаборантки из оккупационной "администрации"

Ранее мы сообщали о том, что российские десантники устроили бунт после тяжелого боя на Луганщине. Враг понес большие потери и отказывается наступать дальше. Десантники отказались от участия в боевых действиях и решили вернуться домой.

Впоследствии стало известно о отказы воевать в Луганской области. Там российские десантники не захотели атаковать позиции ВСУ снова, потому что украинские военные дали сильный отпор во время штурма трассы Бахмут - Лисичанск. Захватить дорогу им так и не удалось, а вот потерять часть личного состава вышло.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Другие новости:

ДНР война в Украине российское вторжение внешняя разведка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:58

Будет как новый: как отмыть любые пятна с дивана

16:56

Есть только один способ заставить Путина и русскую армию уступить - западный военный экспертВидео

16:36

Глаз не оторвать: топ-5 самых красивых знака зодиакаВидео

16:33

"Разбили в пух и прах": оккупанты отказываются воевать, потому что боятся ВСУ - перехват разговораВидео

16:31

"Это варварство": Байден жестко отреагировал на обстрел Киева ракетами РФВидео

Реклама
16:30

Что делать, чтобы перец быстрее созрел, а урожай был шикарным - простой способВидео

16:06

Повторила трюк патриарха Кирилла: 54-летняя Валерия рухнула на сценеВидео

15:59

Ракетный удар по Киеву: врачи рассказали о состоянии пострадавшей 7-летней девочкиВидео

15:51

В Херсонской области взорвали авто коллаборантки из оккупационной "администрации"Видео

15:48

Похороны Шатунова: концертный директор певца назвал дату и место

15:40

Ракетные удары по Киеву: "РФ делает все, чтобы у нас не было права жить" - АрахамияВидео

15:31

"Кремлевские дурики думают, что мы поломаемся": Арестович пообещал отомстить за КиевВидео

15:30

РФ ударила ракетами по Черкасской области: есть погибший и пострадавшиеВидео

15:19

В войне РФ против Украины - критический момент: результаты встречи Джонсона и Макрона на саммите G7Видео

15:00

Самая вкусная настоящая окрошка: простой рецепт и 3 секрета приготовленияВидео

14:57

Россия увеличивает количество военных в Беларуси: перебрасывает самолеты - разведкаВидео

14:45

Вернет ли Украина аннексированный Россией Крым - прогноз астрологаВидео

14:41

Россия в нескольких часах от дефолта – BloombergВидео

14:10

В украинской разведке рассказали, заменит ли Путин скрытую мобилизацию тотальнойВидео

14:10

Приметы на 27 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
13:47

"Екатерина любит Киев и Украину": российская ракета убила мужа россиянки и покалечила ее дочьВидео

13:44

В июле украинцев ждет адская погода: каким будет экватор лета - прогноз синоптикаВидео

13:23

Карта бомбоубежищ в Киеве: в мэрии рассказали, где прятаться от обстрелов

13:16

Война забрала брата, мужа и маму: украинка осталась с тремя маленькими детьми на рукахВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 27 июня 2022: Тельцам – важные события, Девам – удачные покупки, Рыбам – денежное везениеВидео

12:44

Разграбленный дом и расстрел спасателя: художник-колясочник рассказал о жизни в оккупации

12:41

"Наблюдали, красиво!": белорусский диспетчер похвалил пилота РФ, бомбардировавшего УкраинуВидео

12:36

"Я не патриот": Чехова поразила заявлением после возвращения в Россию

12:01

"Издевательство - петь о России": Пол Маккартни поддержал Украину и отказался от Back in the U.S.S.RВидео

11:57

Ракеты на Киев: как белорусы заключили сделку с дьяволоммнение

11:46

Гороскоп на сегодня, 26 июня 2022: Львам – удача в деньгах, Козерогам – подсказки судьбыВидео

11:42

Шойгу прибыл в Украину впервые за пять месяцев войны - "инспектирует" армиюВидео

11:36

"Клинические алкоголики": Фейгин объяснил, почему в Госдуме грозят разбомбить Лондон и КиевВидео

11:35

РФ может обстреливать Киев целый день: в столице гремят новые мощные взрывы

11:08

РФ ударила ракетой по квартире россиянки в Киеве: её муж погиб, 7-летняя дочь в больницеВидео

10:58

"Соли разъели все органы": жена Пьера Нарцисса рассказала о муках певца перед смертью

10:42

Джонсон хочет пригласить Зеленского в Лондон и устроить встречу с Елизаветой II: СМИ назвали срокиВидео

10:24

В британской разведке рассказали о планах оккупантов после захвата СеверодонецкаВидео

09:47

Ядерный терроризм РФ: путинская крылатая ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭСВидео

09:30

"Жена - красавица": Виталий Ким показал свою любовь

Реклама
09:19

В Донецкой области сорок морпехов РФ "исчезли" после встречи с украинскими танкистами

09:07

Как Украине выиграть войну вдолгуюмнение

09:04

"Отступление перед контрнаступлением": в разведке объяснили, почему ВСУ оставили Северодонецк

08:24

Технику разносило на куски: ВСУ с помощью HIMARS уничтожили 2 командных пункта оккупантовВидео

08:20

Ракетный удар по Киеву: прогремели мощные взрывы, есть "прилет" в жилой дом - все подробностиФотоВидео

08:07

Как получить компенсацию в Европейском суде: пошаговая инструкцияВидео

07:59

На Юге ВСУ нанесли пять авиаударов по врагу: уничтожены два склада боеприпасов и огневая точка

06:50

Как правильно сортировать вещи перед стиркой: 3 золотые правила, которые сохранят вашу одежду

06:27

Европа начинает уставать от войны: что нужно сделать Украинемнение

05:40

Самый лучший рецепт винегрета с секретным ингредиентом: простой рецептВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять