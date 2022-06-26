"Разбили в пух и прах": оккупанты отказываются воевать, потому что боятся ВСУ - перехват разговора

Оккупанты отказываются атаковать, потому что боятся ВСУ / Макс Левин, Reuters

Российские оккупанты боятся украинских военных, потому что те накрывают их сокрушительным огнем. Из-за этого враг боится наступать и отказывается становиться в строй. Об этом рассказал оккупант из "ДНР" в разговоре, который перехватило Главное управление разведки.

Он рассказал, как ВСУ "разбили в пух и прах" их подразделение. В результате было много раненых и погибших.

"Утром как начали (обстреливать - Главред) до 12 дня. Хоть бы раз поддержали! Не знаю, сейчас будет решаться вопрос. Мы все пошли в отказ. Больше некуда никто. Из минометов, из чего только не крыли. На эвакуацию сказали, а потом приехали - а чего позиции оставили? Пусть возвращаются. Вам надо, вы и возвращайтесь", - говорит оккупант.

Российский боец рассказывает о том, что ВСУ внезапно нападают на их позиции.

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Ранее мы сообщали о том, что российские десантники устроили бунт после тяжелого боя на Луганщине. Враг понес большие потери и отказывается наступать дальше. Десантники отказались от участия в боевых действиях и решили вернуться домой.

Впоследствии стало известно о отказы воевать в Луганской области. Там российские десантники не захотели атаковать позиции ВСУ снова, потому что украинские военные дали сильный отпор во время штурма трассы Бахмут - Лисичанск. Захватить дорогу им так и не удалось, а вот потерять часть личного состава вышло.

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