Россия увеличивает количество военных в Беларуси: перебрасывает самолеты - разведка

Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси / Reuters

Россия пытается увеличить военное присутствие в Беларуси. Для этого они планируют перебросить на аэродром Барановичи 10 российских самолетов. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Самолеты необходимы якобы для патрулирования воздушного пространства.

"Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждены о вероятности возвращения подразделений ВС РФ. Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси. Официально – для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО", - говорится в сообщении.

На территории Беларуси также идут мобилизационные учения, а резервистов используют для проведения хозяйственных работ.

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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой власти обсудили риск военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, государство проведет проверку боевой готовности в четырех областях.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Дескать, если ВСУ перейдут границы республики и будут, мол, целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск, дескать, нанесет удар по Киеву.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жука сказал, что Минск якобы не собирается воевать с Украиной. Усиление войск на украинском направлении он объяснил, дескать, "развитием государства".

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