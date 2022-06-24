РФ будет взрывать дома в Беларуси, чтобы втянуть Лукашенко в войну - разведка

Российские спецслужбы готовятся к подрыву жилых домов и больниц в белорусском Мозыре.
Россия пытается всеми способами втянуть Беларусь в войну против Украины. Для этого они готовят теракт в Мозыре - хотят взорвать жилые дома. Об этом заявили в Главном управлении разведки Украины.
В Мозырь уже прибыли диверсанты.
"Для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и Шойгу", - говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, Россия будет пытаться повторить сценарий, который власти применяли во время войны в Чечне. Тогда спецслужбы РФ взорвали квартиры в нескольких домах в Рязани, обвинив во всем "чеченских боевиков".
"Следовательно, российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. Во время обстрелов дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы", - добавили в разведке.
В Кремле ожидают, что это создаст для Лукашенко условия, которые не оставят возможности избежать участия в войне. В разведке убеждены, что именно из-за этого белорусские офицеры начали эвакуацию своих семей.
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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой власти обсудили риск военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, государство проведет проверку боевой готовности в четырех областях.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Дескать, если ВСУ перейдут границы республики и будут, мол, целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск, дескать, нанесет удар по Киеву.
Замминистра обороны Беларуси Александр Жука сказал, что Минск якобы не собирается воевать с Украиной. Усиление войск на украинском направлении он объяснил, дескать, "развитием государства".
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