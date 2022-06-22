Есть ли угроза вторжения армии Беларуси в Украину: ответ Минобороны

Угрозы вторжения Беларуси в Украину пока что нет / Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

В данный момент существенной угрозы вторжения в Украину войск Беларуси нет, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона в среду, 22 июня.

"На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет. Это я с абсолютной уверенностью могу вам сказать. Ситуация абсолютно под контролем", – заявил Буданов.

Он признал, что сейчас в Беларуси действительно наблюдается военная активность, но она не несет угроз для Украины.

"В Беларуси продолжаются и военные сборы, и учения, и укрепление границы… Проходит сейчас целый комплекс тех или иных действий военного назначения. Но они не направлены на ведение боевых действий против Украины на данном этапе. Если у них появятся такие мысли, мы сразу будем про это знать и все вместе предпримем адекватные действия", – заверил Буданов.

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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой власти обсудили риск военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, государство проведет проверку боевой готовности в четырех областях.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Дескать, если ВСУ перейдут границы республики и будут, мол, целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск, дескать, нанесет удар по Киеву.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жука сказал, что Минск якобы не собирается воевать с Украиной. Усиление войск на украинском направлении он объяснил, дескать, "развитием государства".

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