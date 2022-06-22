Белорусские военные роют окопы возле границы с Украиной - СМИ

Фортификационные сооружение белорусские военные начали строить вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой.
Беларусь начала строить фортификационные сооружения вблизи границ с Украиной и некоторыми странами ЕС. Окопы роют белорусские военные. Об этом сообщает Белорусские Гаюн.
Окопы начали появляться вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой. Также на приграничных территориях обновили дислокацию блокпостов.
Окопы и траншеи, оснащенные огневыми точками, расположены в районах:
- Гомельская область (деревня Поддобрянка Гомельского района, деревня Подгалье Ельского района, деревня Глушковичи Лельчицкого района);
- Гродненская область (между деревней Новики и городским поселком Сопоцкин Гродненского района, возле деревни Одельск Гродненского района, между деревней Лоша и пограничным переходом в Островецком районе);
- Брестская область (между деревнями Жидче и Хойно Пинского района).
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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой власти обсудили риск военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, государство проведет проверку боевой готовности в четырех областях.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Дескать, если ВСУ перейдут границы республики и будут, мол, целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск, дескать, нанесет удар по Киеву.
Замминистра обороны Беларуси Александр Жука сказал, что Минск якобы не собирается воевать с Украиной. Усиление войск на украинском направлении он объяснил, дескать, "развитием государства".
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