РФ перебросила в Беларусь ракеты для "С-300" и ЗРПК "Панцирь": детали

РФ перебросила в Беларусь ракеты для "С-300" / armenpress.am

Россия перебросила в Беларусь новую партию ракетных установок для ЗРК "С-300" и один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Об этом сообщает Белорусский Гаюн.

Вооружение было переброшено с помощью самолетов Ил-76МД ВКС РФ, которые приземлились ночью в аэропорту Гомеля.

Сообщается, что в Беларусь привезли не менее 16 ракет для ЗРК "С-300".

"Последние (типа БАЗ-6402) самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля вчера, 21 июня, в районе 23:30. Показательно, что когда тягачи проезжали по ул. Советской в Гомеле, по всей улице целенаправленно гасили свет", — говорится в сообщении.

Техника покинула аэропорт и отправилась в направлении Речицы.

Позже выяснилось, что ракеты были привезены для ЗРК "С-400". Через Мозырь проехала большая колонна техники, в которой было по меньшей мере два Урала с ракетами "С-400", 5 пусковых установок из состава "С-400" на шасси МАЗа, ЗРПК "Панцирь-С1" на базе КаМАЗ и Кунг.

Сообщается, что через Мозырь было перевезено около 28 ракет.

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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой власти обсудили риск военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, государство проведет проверку боевой готовности в четырех областях.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Дескать, если ВСУ перейдут границы республики и будут, мол, целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск, дескать, нанесет удар по Киеву.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жука сказал, что Минск якобы не собирается воевать с Украиной. Усиление войск на украинском направлении он объяснил, дескать, "развитием государства".

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