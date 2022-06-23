Беларусь может дать РФ оружие и технику для атаки на Украину - Генштаб

Техника российских оккупантов / Reuters

Беларусь продолжает предоставлять свои ресурсы для помощи России в агрессии против Украины, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Как подчеркнул он на брифинге в медиацентре Украина – Укринформ, под предлогом проведения занятий, тренировок, сборных мероприятий на базах хранения вооружения военной техники сейчас проводится обслуживание и снятие данной техники с хранения.

"Учитывая большие потери агрессора в вооружении, военной технике, а также несколько лучшее состояние и условия хранения некоторой техники на складах вооруженных сил Беларуси, не исключается то, что наш сосед предоставит вооружение и военную технику указанную для российского агрессора, и данная техника в дальнейшем может быть перемещена на Донецкое или Херсонское направление ведения боевых действий для усиления группировок противника", - сказал представитель Минобороны.

Громов добавил, что на территории Беларуси находятся специальные подразделения российских силовых структур, а также частных военных компаний. В Генштабе не исключают, что "с целью подготовки диверсионно-разведывательных групп противника".

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в Украине ставят перед собой задачу захвата четырех украинских городов.

Захватчики РФ постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем пойти на Краматорск и Славянск.

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