Могут нести ядерные ракеты: Путин пообещал передать Беларуси комплексы "Искандер-М"

Путин пообещал Лукашенко Искандеры / Reuters

Президент страны-агрессора Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время передаст Беларуси комплексы "Искандер М", которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты, пишет издание РИА Новости.

"Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси комплексы Искандер М, которые могут применять баллистические и крылатые ракеты. Причём как в обычном, так и в ядерном исполнении", - заявил Путин по итогам стречи с самопровозлашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Также Путин предложил Лукашенко дооборудовать самолеты СУ-25, которые находятся на вооружении армии Беларуси, на авиационных заводах России и начать подготовку летного состава.

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Напомним, ранее Литва с 18 июня, руководствуясь санкциями Евросоюза в отношении России, приняла решение о прекращении транзита ряда российских товаров в Калининградскую область. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что эмбарго затронуло около 50% всех грузов, которые попадали в область с других российских регионов.

Позднее депутат Госдумы РФ и генерал Андрей Гурулев на российской ТВ говорил - Лондон станет первым городом, который РФ начнет бомбить, если блокада Калининграда приведет к Третьей мировой.

"Мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов" - добавил депутат.

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