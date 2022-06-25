Блокада Калининграда: Лукашенко на зустрічі з Путіним звинуватив Литву в оголошенні війни Росії

Лукашенко заявил, что Литва фактически пошла войной против России / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com/

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Москву и встречи с российским диктатором Владимиром Путиным посчитал блокаду доставки некоторых товаров в город Калининград (ее недавно запустили Польша и Литва) практически "объявлением войны". Слова Лукашенко приводит российское пропагандистское агентство информагентство "РИА Новости".

"Нас очень напрягает та ситуация и политика, которую проводят наши соседи. Вы в общих чертах знаете ‒ это руководство Польши и руководство Литвы. Политика (направленная – Главред) на конфронтацию […] Нарастает поток информации об их замысле приостановить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, это уже сродни с объявлением войны!", ‒ сказал белорусский диктатор.

Лукашенко также добавил, что надеется ‒ Россия даст "жесткий и зеркальный ответ на эти "враждебные действия" вышеуказанных стран.

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Напомним, ранее Литва с 18 июня, руководствуясь санкциями Евросоюза в отношении России, приняла решение о прекращении транзита ряда российских товаров в Калининградскую область. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что эмбарго затронуло около 50% всех грузов, которые попадали в область с других российских регионов.

Позднее депутат Госдумы РФ и генерал Андрей Гурулев на российской ТВ говорил - Лондон станет первым городом, который РФ начнет бомбить, если блокада Калининграда приведет к Третьей мировой.

"Мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов" - добавил депутат.

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