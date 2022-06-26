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В украинской разведке рассказали, заменит ли Путин скрытую мобилизацию тотальной

26 июня 2022, 14:10

В России продолжается скрытая мобилизационная кампания, в ходе которой Кремль пополняет ряды оккупантов, воюющих сейчас против украинских бойцов.

Путин, русская армия
В украинской разведке рассказали, заменит ли Путин скрытую мобилизацию тотальной / коллаж ua.depositphotos.com

В стране-агрессоре россияне запустили скрытую кампанию по мобилизации, в ходе которой пытаются восполнить потери своей армии, которые той нанесли ВСУ. Об этом в интервью западному новостному агентству Reuters заявил руководитель ГУР украинского Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов.

По его словам, российский диктатор Путин пока опасается отдать приказ о начале в России всеобщей мобилизации ‒ потому что иначе у жителей РФ возникнет масса вопросов к власти.

Как говорит Буданов, агрессоры используют свои резервные силы. При этом генерал подчеркнул, что он лично спокойно рассматривает тот факт, что Путин в конечном итоге может открыто объявить о всеобщей мобилизации.

"Они действительно этого боятся (открытой мобилизации, – Главред) Это основная причина, по которой мобилизация происходит скрытно, в том числе с использованием резервистов", – говорит Буданов.

Руководитель ГУР отметил ‒поскольку у России есть еще резервы для пополнения своего оккупационного корпуса за счет скрытой мобилизации, то не стоит ожидать, что ее возможности атаковать скоро иссякнут.

Причем сам Буданов уверен, что ВСУ могут добиться победы над России только с помощью военной силы.

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Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.

"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.

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Автор: Егор Бунин
мобилизация новости России ГУР война России и Украины Кирилл Буданов
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