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Россия планирует захватить всю Украину, у Москвы есть план на 120 дней войны – ГУР

12 июня 2022, 10:05

Враг применяет против Украины 103 батальонных тактических группы и может перебросить еще 40 БТГр, считает Вадим Скибицкий.

Войска РФ ВСУ
Россия вынуждена корректировать задачи из-за неудач на фронте - ГУР / Коллаж Reuters, Генштаб ВСУ

У России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте. Из-за неудач они вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений. Москва по-прежнему ставит перед собой задачу захвата украинского государства и может перебросить еще 40 батальонных тактических групп. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Как сообщил Департамент коммуникаций ГУР, у российских властей есть план на войну с Украиной на 120 дней. Дальнейшие их действия будут зависеть от ситуации на фронте.

Читайте такжеВСУ ударили с фланга и сорвали наступление россиян на Запорожье - Арестович"У нас есть подтвержденная информация, что у россиян есть план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того насколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины. Однако цели так называемой специальной военной операции, о которой Путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь", - объяснил Скибицкий.

По его словам, в связи с неудачами войск захватчика Генштабу РФ приходится каждые 30 дней менять свои планы по вторжению и акцентировать усилия только на конкретных направлениях.

Также представитель разведки отметил, что на территории Украины сейчас 103 батальонных тактических группы российских войск. Еще 40 БТГр в резерве и могут принять участие в боевых действиях.

Кроме того, несмотря на провал блицкрига, Россия по-прежнему ставит перед собой задачу захвата всей территории Украины.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление о том, что ВСУ сейчас не могут перейти в контрнаступление. Причиной тому является нехватка оружия. У российских войск серьезное преимущество в вооружениях, тогда как Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что армии Украины для перехода к контрнаступательной операции нужно много оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также боевых самолетах, танках и тысячах беспилотных летательных аппаратах. Также следует сформировать 6 бригад общей численностью 25 тысяч человек.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что у Украины есть проблемы с оружием. На Донбассе у российских войск тотальное преимущество в артиллерии. Если Запад не усилит военную помощь Киеву, украинским войскам будет сложно остановить наступление РФ, не говоря уже о переходе к контрнаступательной операции.

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