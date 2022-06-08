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Российские десантники в панике бегут из Украины: отказываются воевать - Генштаб

8 июня 2022, 10:02

От участия в боевых действиях в Украине отказались подразделения из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий.

ВСУ, российские военные
Российские военные бегут из Украины / УНИАН, Reuters

Российские десантники отказываются воевать в Украине и возвращаются из Луганщины в Россию. Такой бунт они устроили из-за значительных потерь. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как сообщается, домой едут подразделения из состава 106-й и 76-й воздушно-десантной дивизии.

"Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях возвращают из Луганской области на территорию РФ", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, только за прошедшие сутки украинские военные отбили 11 атак оккупантов на Донецком и Луганском направлениях.

Наши защитники мастерски уничтожили три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать автомобилей, а также три склада с боеприпасами. Кроме того, подразделения ПВО сбили два БпЛА типа "Орлан-10".

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Напомним, Россия начала отводить свои войска из части Запорожской области. Войска РФ не смогли вернуть себе передовые позиции на западном берегу реки Ингулец – те территории сейчас контролирует Украина.

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Ранее сообщалось, что российские захватчики отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района примерно в 45 километрах к югу от города Запорожье. Об этом рассказывал глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он предполагал, что российские войска могут покидать эти территории для ротации, а также отмечал, что они движутся в сторону оккупированного Херсона.

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