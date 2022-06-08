ВСУ отбросили врага на Северодонецком и еще 2 направлениях: в Генштабе рассказали ситуацию на фронте

ВСУ отбросили врага на Северодонецком и еще 2 направлениях/ УНИАН, Reuters

Украинские воины вследствие успешных действий на Северодонецком направлении откинули российских оккупантов в районе села Устиновка Луганской области. Россияне пытались продвинуться в направлении этого села, однако воины ВСУ дали им отпор и оттеснили захватчиков.

Также украинские бойцы остановили попытку оккупантов провести разведку боем в направлении поселка городского типа Райгородок Донецкой области (Лиманское направление). Защитники Украины заставили противника отойти. Кроме этого, оккупантам из-за успешных действиу ВСУ пришлось отойти на ранее занимаемые позиции возле поселка Нагорное в Донецкой области, что находится за 20 километров от Бахмута (Бахмутское направление). Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на утро среды, 8 июня.

"На Северодонецком направлении наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться на направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отбросили оккупантов", – сообщают в Генштабе.

Также отмечается, что оккупанты увеличили интенсивность использования оперативно-тактической и армейской авиации на Бахмутском направлении. Ряд украинских населенных пунктов захватчики обстреляли из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО): Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Травневое, Яковлевка и Доломитное. В районе Покровского, Возрождения и Яковлевки российские оккупанты нанесли авиаудары вертолетами Ка-52.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска усиленно обстреливали позиции украинских воинов в районе ряда населенных пунктов для того, чтобы ВСУ не отвели часть своих резервов на другие направления фронта. Кроме этого, оккупанты ударили ракетами по городу Курахово Донецкой области, а по пгт Нью-Йорк в Донецкой области нанесли авиационный удар.

Защитники Украины за сутки отбили на Донецком и Луганском направлениях 11 атак противника. Бойцы ВСУ на этих направлениях уничтожили:

3 вражеских танка,

5 артиллерийских систем,

2 боевые бронированные машины (ББМ),

13 единиц автомобильной техники,

3 склада с боеприпасами российских оккупантов,

2 беспилотника "Орлан-10".

"Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ", – отмечают в Генштабе ВСУ.

На Южнобугском направлении оккупанты ведут позиционную оборону. Они проводили обстрелы из артиллерии по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.

На Северском направлении захватчики продолжают проводить демонстрационные мероприятия, чтобы сковать действия украинских подразделений. На Харьковском направлении противник бросил силы на то, чтобы удержать занятые рубежи. При этом противник минирует местность, чтобы сдержать контрнаступление украинских войск.

На Славянском направлении враги ведут штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение. Также российские захватчики проводят инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм, чтобы не допустить проведения контрнаступления украинских войск.

"На Волынском и Полесском направлениях по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 года в вооруженных силах Республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Ранее сообщалось, что Россия начала отводить свои войска из части Запорожской области. Однако пока неизвестно, куда именно движутся отведенные российские силы.

Напомним, украинские военные за сутки, 7 июня, нанесли четыре удара по скоплению сил российских оккупантов на Юге Украины. В результате этих ударов захватчики потеряли несколько единиц бронированной техники. Также был уничтожен склад боеприпасов противника.

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