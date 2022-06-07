"Пресс-алкаше РФ": Кислица высмеял истерику Захаровой

Из-за закрытого неба Лаврову пришлось отменить полет в Сербию. Его пресс-секретарь слишком эмоционально отреагировала и стала посмешищем.
Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось отменить свой запланированный визит в Сербию, потому что три соседних этой стране государства закрыли его самолету воздушное пространство. Реакцию на это пресс-секретаря российского министра Марии Захаровой высмеял постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.
Цитату с описанием "истерики" пресс-секретаря российского МИД Кислица опубликовал в Twitter. При этом к своему сообщению он добавил фото Захаровой с рюмкой водки.
"Ваши ошибки заключаются в том, что вы слишком эгоистичны, считаете, что вы в центре мира, что кроме вас нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то чему-то" – лепетала Захарова, глядя в зеркало в туалете правительственного ЗОДа после досрочного возвращения из Белграда", – написал Кислица.
Под заметкой пользователи начали оставлять как остроумные комментарии в сторону Захаровой, так и одобрительные, которые адресовались самому Кислице:
- "Спасибо, господин Сергей. Пресс-алкаше РФ в плохом настроении потому что, видно, давно не танцевала "Яблочко" и не заливала зеньки";
- "Боже, как же ему хочется написать" русне – конец [неценз.]", как же он себя сдерживает";
- "А Кислица может быть следующим президентом?";
- "Сергей, я ваша фанатка";
- "Сергей, как стать таким, как Вы?".
Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров собирался совершить визит в Сербию, однако вынужден был его отменить, ведь соседние натовские страны – Черногория, Болгария и Северная Македония – запретили самолету Лаврова пересекать их воздушное пространство.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нахамил журналистам. Скандал произошел в Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
Также ранее сообщалось, что окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.
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