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В Черкассах россиянин сжег свой паспорт в знак протеста: "Россия должна прекратить войну"

7 июня 2022, 13:23

Мужчина обратился к гражданам РФ и призвал их способствовать окончанию военных действий на территории Украины.

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В Черкассах россиянин сжег паспорт РФ / УНИАН, Скриншот

В Черкассах россиянин сжег свой паспорт и призвал граждан РФ опомниться. Он просит жителей России содействовать окончанию войны. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как оказалось, мужчина еще в 2015 году переехал в Украину из Москвы, женился и уже более шести лет развивает свой частный бизнес.

Мужчина возмущен тем, что на территории нашей страны делает "вторая армия мира".

"Опомнитесь, старайтесь всячески способствовать окончанию этой войны, не вступайте в вооруженные силы Российской Федерации. Старайтесь остановить российскую агрессию и не верьте в то, что показывают по телевидению. Россия должна прекратить эту военную агрессию в отношении Украины", - сказал россиянин.

В знак протеста, он разорвал свой паспорт гражданина РФ и сжег его.

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Напомним, несколько дней Антон Геращенко - экс-нардеп, а ныне советник министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского предал огласке информацию о том, что Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова благодаря указу президента Зеленсокго получили украинское гражданство. с формулировкой "За выдающиеся заслуги перед нашей страной".

Немногим позже публицист лично на своем канале в мессенджере Telegram официально подтвердил - украинское гражданство ему предоставлено.

6 июня в рамках своей очередной пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский лично заявил - Невзоров получит гражданство Украины. И объяснил такое решение фактором прагматичности.

"Должны раскачивать России как можем. Надо это делать. Полагаю, что и это хорошее оружие тоже – люди любого гражданства, которые выступают за Украину и ее поддерживают", – подчеркнул президент.

Сам Невзоров надеется его многолетний опыт очень пригодится Украине в борьбе с российской пропагандистской машиной, частью которой ему пришлось быть несколько десятилетий.

Другие новости:

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