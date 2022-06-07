В Черкассах россиянин сжег свой паспорт в знак протеста: "Россия должна прекратить войну"

Мужчина обратился к гражданам РФ и призвал их способствовать окончанию военных действий на территории Украины.
В Черкассах россиянин сжег свой паспорт и призвал граждан РФ опомниться. Он просит жителей России содействовать окончанию войны. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Как оказалось, мужчина еще в 2015 году переехал в Украину из Москвы, женился и уже более шести лет развивает свой частный бизнес.
Мужчина возмущен тем, что на территории нашей страны делает "вторая армия мира".
"Опомнитесь, старайтесь всячески способствовать окончанию этой войны, не вступайте в вооруженные силы Российской Федерации. Старайтесь остановить российскую агрессию и не верьте в то, что показывают по телевидению. Россия должна прекратить эту военную агрессию в отношении Украины", - сказал россиянин.
В знак протеста, он разорвал свой паспорт гражданина РФ и сжег его.
Читайте такжеНародная поддержка и шизофрения: Невзоров объяснил, на что в России опирается путинская война
Напомним, несколько дней Антон Геращенко - экс-нардеп, а ныне советник министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского предал огласке информацию о том, что Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова благодаря указу президента Зеленсокго получили украинское гражданство. с формулировкой "За выдающиеся заслуги перед нашей страной".
Немногим позже публицист лично на своем канале в мессенджере Telegram официально подтвердил - украинское гражданство ему предоставлено.
6 июня в рамках своей очередной пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский лично заявил - Невзоров получит гражданство Украины. И объяснил такое решение фактором прагматичности.
"Должны раскачивать России как можем. Надо это делать. Полагаю, что и это хорошее оружие тоже – люди любого гражданства, которые выступают за Украину и ее поддерживают", – подчеркнул президент.
Сам Невзоров надеется его многолетний опыт очень пригодится Украине в борьбе с российской пропагандистской машиной, частью которой ему пришлось быть несколько десятилетий.
Другие новости:
- "Отдай украинский паспорт": Осадчая послала MARUV вслед за российским военным кораблем
- "Не хочу быть причастной к этому": сестра Дантеса мечтает избавиться от паспорта РФ
- "Я готов его сжечь": Российский комик признался, что хочет сделать с паспортом РФ