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"Поговори с павлинами": Лавров нахамил журналистам в Душанбе

13 мая 2022, 15:32

Скандал произошел в Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

Сергей Лавров
Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров нахамил журналистам, которые хотели взять у него интервью.

Скандал произошел в Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Видео уже опубликовано в Сети.

Глава МИД РФ предложил журналисту Настоящего времени поговорить с таджикскими павлинами в ответ на просьбу об интервью.

Отметим, что на попытку журналиста задать вопрос Лаврову, главный российский дипломат предложил "поговорить с павлинами".

Скандал с заявлением Лаврова

Как сообщалось, в интервью телекомпании Mediaset министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал: "Он (Зеленский – ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят".

В ответ на это, глава израильской дипломатии Яир Лапид заявил, что высказывание Лаврова о евреях является непростительным и возмутительным, подчеркнув, что евреи не убивали себя во время Холокоста.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщил, что они с главой МИД Израиля Яиром Лапидом возмущены антисемитскими заявлениями российского министра Сергея Лаврова, и призвал главу российской дипломатии публично извиниться перед всеми евреями.

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Сергей Лавров
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