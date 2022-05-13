"Поговори с павлинами": Лавров нахамил журналистам в Душанбе

Скандал произошел в Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров нахамил журналистам, которые хотели взять у него интервью.
Скандал произошел в Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Видео уже опубликовано в Сети.
Глава МИД РФ предложил журналисту Настоящего времени поговорить с таджикскими павлинами в ответ на просьбу об интервью.
Отметим, что на попытку журналиста задать вопрос Лаврову, главный российский дипломат предложил "поговорить с павлинами".
Скандал с заявлением Лаврова
Как сообщалось, в интервью телекомпании Mediaset министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал: "Он (Зеленский – ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят".
В ответ на это, глава израильской дипломатии Яир Лапид заявил, что высказывание Лаврова о евреях является непростительным и возмутительным, подчеркнув, что евреи не убивали себя во время Холокоста.
Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщил, что они с главой МИД Израиля Яиром Лапидом возмущены антисемитскими заявлениями российского министра Сергея Лаврова, и призвал главу российской дипломатии публично извиниться перед всеми евреями.
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