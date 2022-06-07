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Живет без роскоши и во время войны слушает Rammstein: 7 фактов о Залужном, которых вы не знали

7 июня 2022, 11:28

Залужный всегда был отличником, к тому же он единственный главнокомандующий, который раньше воевал бок о бок с другими солдатами.

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Валерий Залужный/ Минобороны Украины

До главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сейчас приковано особое внимание, ведь на нем лежит груз ответственности за эффективное сопротивление наших защитников российским оккупантам. С этой ролью он прекрасно справляется, что можно увидеть из частых сообщений об успехах воинов ВСУ на фронте.

Сам же Залужный во многом остается "темной лошадкой", в том плане, что много фактов о нем украинцам неизвестны. Например, вряд ли многие знали, что генерал имеет четыре высших образования и всегда был отличником, пишет издание Украинки.

Залужный родился в семье военных

Нынешний главнокомандующий ВСУ с детства впитывал в себя дух жизни военных. Он родился в семье военнослужащих, и с детства уже понимал, кем хочет стать.

Залужный признавался, что его интересовали в армии прежде всего не карьерный рост и должности, а возможность заниматься делом жизни – развивать армию Украины.

Интересно, что свою военную карьеру Залужный хочет закончить как преподаватель в военном вузе – "тихо и спокойно".

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Валерий Залужный в детстве/ Фото из открытых источников

Везде учился на отлично

Украинский генерал окончил четыре высших учебных заведения и везде был отличником. Сначала он получил образование в Одесском институте сухопутных войск и в Национальной академии обороны. После этого также учился в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Два года назад он снова ступил на тропу обучения и окончил магистериум в Острожской академии.

После завершения обучения в трех первых вузов Залужный получил дипломы отличника и золотые медали.

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Валерий Залужный в молодости/ Фото из открытых источников

Единственный украинский главнокомандующий, который воевал

Валерий Залужный защищал Украину на Донбассе с июля 2014 года. Сначала он там служил как заместитель командира сектора "С", однако постепенно дорос до должности начальника штаба Объединенных сил. При этом он сам воевал бок о бок с другими украинскими солдатами.

Сам Залужный рассказывает, что до сих пор общается со своими собратьями, с которыми давали отпор врагу на фронте в предыдущие годы.

Бойцы ВСУ сейчас очень уважают Залужного. И одна из причин этого – его открытость к военным. Он ездит по боевым точкам, непосредственно общается с солдатами и всегда настаивает на позиции, что нужно быть ближе к своим подчиненным.

Главный антистресс – путешествовать с женой

Главнокомандующий ВСУ вместе со своей женой Еленой уже на протяжении 20 лет. Она финансист, работает в "Укргазбанке". И хоть в руководстве армией Залужный демонстрирует невиданную силу, выдержку и мужество, на фотографиях с женой он всегда улыбчив и добродушен.

Давней страстью генерала являются пешие прогулки, в целом он любит путешествовать по Украине. Главной компаньонкой в этих путешествиях является именно жена Елена.

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Валерий Залужный с женой/ Фото из открытых источников

С семьей живут без роскоши

Интересно, что семья Залужных, согласно декларациям супругов, живет без роскоши. У них на двоих есть один небольшой дом на 70 квадратов, земельные участки в Одесской области, а также два совсем не новых автомобиля – Chery Tiggo и Nissan Patrol.

Старшая дочь супругов служит в Киевском гарнизоне, младшая – учится в медицинском институте.

Залужный – прозападный военный

Он является первым главнокомандующим Вооруженных сил Украины, который не служил в советской армии, ведь на то время, когда он закончил первый военный вуз (в 1997 году), СССР уже распался.

Залужный – сторонник западных военных стратегий и "западной школы".

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Валерий Залужный/ Facebook Залужного

Под воинственное настроение слушает Rammstein

Что касается предпочтений в музыке, то генерал любит диско 1980-х. Однако под "воинственное" настроение может послушать и немецкую метал-группу Rammstein.

Также Залужный любит стихи и своей настольной книгой называет поэтический сборник "Особливий лелека" Богдана Головы, который имеет тяжелую форму ДЦП.

"Эти стихи очень нежные. Паренек пишет их с 12 лет. И когда ты понимаешь, что этот ребенок – в инвалидной коляске, и у него работает только один палец, и он набирает их на компьютере, то это – шок. Такой человек заслуживает уважения", – прокомментировал это ранее Залужный изданию "Главком".

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попал в список самых влиятельных людей по версии американского журнала TIME.

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