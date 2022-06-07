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ВСУ разбили скопления войск РФ на Херсонщине и склады боеприпасов на Николаевщине – Генштаб

7 июня 2022, 08:32

На нескольких направлениях украинские военные отразили наступательные действия оккупантов и оттеснили войска РФ.

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ВСУ разбили скопления войск РФ на Херсонщине и склады боеприпасов на Николаевщине – Генштаб/ УНИАН

Российские оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение на Южнобугском направлении и удержать там занятые рубежи. Но украинские военные не дали им там спокойно стоять и нанесли удары с помощью вертолетов по скоплениях вражеских сил на Херсонщине. Кроме этого, воины ВСУ ударили с самолетов по складам боеприпасов на Николаевщине.

В результате этих ударов более 20 российских захватчиков получили "билет на концерт Кобзона". Также враги потеряли до 10 единиц военной техники. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро вторника, 7 июня.

Захватчики пытались восстановить утраченное положение, поэтому пошли в наступление в направлении сел Лозовое и Белая Криница на Херсонщине, подкрепляя свои наступательные действия артиллерией и авиацией. Однако успеха они не имели.

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – в то же время предупредили в Генштабе ВСУ.

На Донецком направлении российские оккупанты осуществляли артиллерийские обстрелы, били с самолетов и вертолетов. Основные усилия они сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Захватчики ударили ракетами по селу Николаевка Донецкой области, расположенному в 4 километрах от города Славянск.

Также оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, там продолжаются боевые действия. Украинские бойцы наносят врагам потери.

Читайте такжеСто дней войны в Украине. Когда победа и чего ждать от Путина: мнения экспертовРоссийские войска пытались наступать в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестовое, Криничное, Роты на Бахмутском направлении однако украинские воины успешно отразили наступление.

Чтобы усилить свои группировки на направлениях Попасная, Николаевка, войско РФ передислоцирует свои подразделения.

Только за сутки воины ВСУ на Донецком и Луганском направлениях отразили 10 вражеских атак и уничтожили много техники противника. Так, были уничтожены:

  • 1 вражеский танк,
  • 3 артиллерийских системы,
  • 2 боевые бронированные машины (ББМ)
  • 1 автомобиль,
  • 2 склада с боеприпасами,
  • 2 дроны типа "Орлан-10".

На Волынскому и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

"В рамках создания южного оперативного командования предусматривается увеличение численности вооруженных сил республики Беларусь до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить за счет технических средств, находящихся на хранении", – сообщают в Генштабе ВСУ.

На Северском направлении оккупанты не проводят активных боевых действий, однако пытаются сковывать силы ВСУ, бряцая оружием в приграничных с украиной российских регионах. Так, захватчики до сих пор удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп (БТГ) российских войск.

Также захватчики осуществляют с территории РФ минометные обстрелы подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Ходина и Великая Писаревка на Сумщине.

"На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей, приграничных районов к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск. Проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное", – говорят в Генштабе.

Также российские захватчики пытаются продолжать наступление на направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск, осуществляют попытки продвинуться в направлении населенных пунктов Довгеньке и Долина.

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Ранее сообщалось, что блокада южных украинских портов российскими оккупантами может быть ослаблена, ведь украинским Военно-морским силам удалось оттеснить военные корабли России от своих побережий на 100 километров.

Напомним, ранее советник председателя ОП Алексей Арестович сообщил, что ближайшая неделя будет сложной для нас. Он отмечает, что отмечает, что может обостриться ситуация в Запорожской области.

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