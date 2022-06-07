Украина оттеснила флот РФ на 100 км от своих побережий: блокада портов ослабнет – ISW

Украина оттеснила флот РФ на 100 км от своих побережий/ Reuters, УНИАН

Блокада южных украинских портов российскими оккупантами может быть ослаблена, ведь украинским Военно-морским силам удалось оттеснить военные корабли России от своих побережий на 100 километров.

Об этом сообщают в отчете аналитики американского Института по изучению войны (ISW), ссылаясь на заявление ВМС ВСУ Украины.

Также отмечается, что российские ВМС были вынуждены изменить тактику в Черном море. Теперь они больше полагаются на системы береговой обороны "Бал" и "Бастион" в оккупированных Херсоне и Крыму. Кроме этого, российские захватчики усиливают свою противовоздушную оборону на захваченном ими украинском острове Змеиный.

Сообщается, что российские войска также перебросили в Крым дополнительные дивизионы ПВО С-300.

"В совокупности эти сообщения свидетельствуют о том, что украинсское военно-морское давление и противокорабельные ракеты, вероятно, в том числе предоставленные Великобританией и другими государствами, заставили российское группировки в северо-западной части Черного моря больше полагаться на береговую и противовоздушную оборону, поскольку они были оттеснены от украинского побережья", – отмечают аналитики.

Аналитики Института по изучению войны предполагают, что Украина может использовать такие успехи, чтобы ослабить блокаду россиянами украинских портов. В частности, как предполагают в институте, наше государство может открыть новые маршруты для международной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала практически все порты и морские возможности украинского экспорта. Блокада была наложена на 22 миллиона тонн экспорта, причем россияне его еще и воровали.

Позже спикер Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук сообщил, что на сегодня наша страна уже получила достаточное количество противокорабельных ракет Гарпун, чтобы потопить весь Черноморский флот Российской Федерации.

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