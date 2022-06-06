Прямой наводкой по вражеским кораблям: ВСУ вооружат шведскими ракетными системами RBS-17

Ракетная система RBS-17 / militaryleak.com

Шведское правительство приняло решения о поставке украинской армии противокорабельных ракетных систем малой дальности RBS-17 для защиты от агрессии РФ.

Об этом стало известно в ходе совместного брифинга министра обороны и министра финансов Швеции, которые отметили, что указанный тип вооружения был " специальным запросом украинского правительства", говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте шведского правительства.

"Правительство Швеции предложило передать Украине дополнительное оборонительное вооружение, в том числе ракетную систему Robot 17 (RBS-17 – ред.)", - сказано в сообщении.

В нем уточняется, что страна также передаст Украине автоматические винтовки AG 90 и боеприпасы к ним, а также 5 000 легких противотанковых пусковых установок.

RBS 17 (Robotsystem 17) - это шведский вариант ракеты класса "воздух-земля" AGM-114C Hellfire. Она была адаптирована для противокорабельной роли и может запускаться с кораблей ВМС или с наземного огневого поста.

/ militaryleak.com

RBS-17 используется подразделениями шведской амфибийной бригады для затруднения проникновения противника на корабли или в порты шведского архипелага. Ракеты могут эффективно использоваться против надводных целей противника при десантировании.

Ракеты RBS-17 могут заполнить пробел для поражения противника в упор, поскольку ракеты Harpoon и Neptune не могут поразить корабль на таком близком расстоянии из-за ограничений "минимальной дальности".

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уже в июле смогут получить первые зенитные самоходные уствновки Gepard от Германии.

Украине передадут 15 единиц техники, пишут немецкие СМИ.

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