ВМС ВС Украины оттеснили российские корабли: командующий сообщил обстановку у берегов Украины

Командующий украинского флота рассказал об успехах ВСУ на море / скриншот

ВМС ВС Украины смогли оттеснить российские корабли, чтобы те не осуществляли обстрелов из артиллерии.

Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа дал первое с начала полномасштабного вторжения РФ небольшое интервью, котором отметил, что за эти месяцы мы имели успех на море.

"В настоящее время корабли рф не совершают демонстрационных действий у наших берегов и портов. Правда, они до сих пор находятся в соответствующих районах огневого поражения, несут наблюдение и контроль нашего судоходства. Но в целом мы смогли сделать так, чтобы противник не смог постоянно находиться у наших берегов. Они не осуществляют обстрелов из артиллерии корабельных калибров, потому что находятся на больших расстояниях", — сообщил командующий ВМС.

Также Неижпапа поблагодарил все подразделения Военно-морских сил Украины, которые сейчас защищают нас, отметил героизм морских пехотинцев, авиаторов, ракетчиков, береговой артиллерии и непосредственно моряков.

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