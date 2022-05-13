Оккупанты к чему-то готовятся: из Севастополя вышли все подлодки Черноморского флота

Черное море / pixabay, Минобороны РФ

Вечером, 13 мая, в море вышли все действующие подлодки Черноморского флота Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Крым.Реалии.

Сейчас в Южной бухте Севастополя можно наблюдать пустые причалы там, где обычно стоят подводные лодки.

Всего в составе Черноморского флота РФ шесть многоцелевых дизель-электрических подлодок проекта "Варшавянка" это:

Б-261 Новороссийск,

Б-237 Ростов-на-Дону ,

Б-262 Старый Оскол,

Б -265 Краснодар,

Великий Новгород:

Б-271 Колпино.

Дальность хода в подводном положении достигает 400 миль на трех узлах, в режиме РДП на скорости 7 узлов – 7500 миль.

Их автономность составляет 45 дней, а экипаж состоит из 52 человек, среди которых 12 офицеров.

Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки такого типа оснащены каждая четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр" в различных модификациях.

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Ситуация с фрегатом Адмирал Макаров России

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко 6 мая написал, что вблизи Одессы загорелся российский фрегат Адмирал Макаров. Причина пожара, как сообщал парламентарий – удар украинской армии по кораблю ракетами Нептун.

Одесское издание Думская также сообщило, что в Черноморской акватории горит русский военный корабль Адмирал Макаров. На помощь фрегату вышли спасательные судна из временно захваченного Крыма. Журналисты утверждают, что пожар возник на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится неподалеку от острова Змеиный.

Турецкий канал TRT Haber опубликовал возможное видео крушения фрегата Адмирал Макаров. Видеосъемка велась с беспилотника. Качество видео низкое, поэтому нельзя точно утверждать, что это корабль Адмирал Макаров.

Украины пока официально не подтверждает информацию о крушении корабля Адмирал Макаров в результате удара ракетами Нептун.

США сведения о ракетном ударе по фрегату Адмирал Макаров также не подтверждает и не опровергает.

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