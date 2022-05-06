ВСУ подбили Нептуном российский корабль "Адмирал Макаров" – нардеп/ Reuters

Украинские военные подбили украинским "Нептуном" российский фрегат "Адмирал Макаров". На борту корабля сильный пожар.

Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко в Telegram. По его словам, это произошло вблизи Одессы.

"Опять наказал бог моря этих негодяев, и еще один российский военный корабль еще не полностью пошел, куда надо, но получил достаточно, и, надеюсь, скоро тоже уйдет, куда надо. Классные новости из Одессы", – сказал Гончаренко.

Как пишет издание "Думская", в акватории Черного моря горит русский фрегат. На помощь ему из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда, а над местом расположения подбитого корабля кружит российская авиация.

В издании отмечают, что пожар возник на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится вблизи острова Змеиный. Отмечается, что информация о взрыве на корабле появилась в соцсетях еще вечером 5 мая, а сегодня, 6 мая, появилось подтверждение этого инцидента.

Что известно о фрегате "Адмирал Макаров"

Фрегат "Адмирал Макаров" – это русское военное судно, которое было заложено в феврале 2012-го года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Корабль спустили на воду в сентябре 2015-го года. Это третий фрегат проекта 11356.

Корабль дислоцировался во временно оккупированном Россией Севастополе и участвовал во вторжении России в Украину. В частности, с его борта запускали крылатые ракеты "Калибр" по украинской территории.

Затопление крейсера "Москва"

Напомним, несколько недель назад ВСУ ликвидировали российский корабль "Москва". Поздно вечером 13 апреля заявилась информация о пожаре на российском крейсере "Москва", который находился более чем в 40 километрах от украинского острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

Кроме этого, благодаря уничтожению судна Черноморский флот РФ обеднел на 16 крылатых ракет Калибр.

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