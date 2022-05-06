"Умерла на моих глазах": маму 18-летнего Вячеслава изрешетило осколками от вражеского снаряда

Маму 18-летнего Вячеслава изрешетило осколками от вражеского снаряда/ Скрин из видео

Мама 18-летнего Вячеслава из поселке Верхнеторецкое Донецкой области погибла у него на глазах. Во время обстрела со стороны российских оккупантов возле парня и его матери разорвался вражеский снаряд. Женщину изрешетило осколками и спасти ее не удалось.

До войны парень проживал в поселке вместе с 37-летней матерью Мариной и четырьмя братьями и сестрами. Об этом говорится в сюжете "Настоящего времени".

В тот трагический день Вячеслав вместе с матерью возвращались домой, как вдруг вблизи них разорвались один за другим два снаряда.

"Упал первый снаряд за десять шагов от нас. Я увидел, как он упал. Мама легла, я присел. Она была возле меня. Совсем рядом. Я открываю глаза, мама лежит на боку и ее последние слова: "Со мной все хорошо", – вспоминает те события парень.

В результате взрыва женщине повредило внутренние органы. Сын пытался перевязать матери раны, а потом побежал за помощью. Когда вернулся, помогать было уже некому – женщина умерла.

Дома ждали четверо несовершеннолетних братьев и сестер, оставшихся сиротами.

"Я зашел в дом, и дети всё сами поняли. Они просто всё сами поняли. Только Николь спросила, можно ли было ее спасти? Я сделал всё, что можно было", — говорит Вячеслав.

Ранее сообщалось, что в Херсоне орки еще первые дни оккупации расстреляли почти 40 мирных жителей. Одной из их жертв стала 17-летняя Анастасия Мостовая. Мама погибшей девушки рассказала, что ее дочь застрелили прямо на улице.

Напомним, на Харьковщине 5 мая во время обстрела со стороны российских захватчиков погиб 15-летний волонтер. Парень как раз помогал команде местного экопарка вывозить африканских буйволов.

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