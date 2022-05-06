Из Мариуполя и Азовстали удалось спасти 500 гражданских, эвакуация была тяжелой – ОП

Украина будет делать всё, чтобы спасти из разбомбленного города и, в частности, с завода Азовсталь всех мирных жителей и военных, говорит Ермак.
Почти 5 сотен мирных жителей удалось вывезти из Мариуполя и Азовстали во время очередной операции по эвакуации.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. По его словам, вывезти людей из разбомбленного оккупантами города было сложно.
"Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и Азовстали. Могу сказать, что нам удалось вывезти почти 500 гражданских. Украина продолжит делать всё, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН", – написал Ермак.
По словам главы ОП, в эти минуты продолжается следующий этап спасения мирных жителей из Азовстали. Он отметил, что о результатах сообщат позже.
Эвакуация гражданских из Азовстали
Напомним, 1 мая с территории комбината Азовсталь в Мариуполе Донецкой области началась эвакуация гражданских лиц. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, за день удалось вывезти около ста человек.
Эвакуация продолжилась и в последующие дни.
В четверг, 5 мая, когда должен был состояться очередной этап эвакуации, в полку Азов сообщили, что российские оккупанты нарушают режим тишины и не дают возможности вывезти людей.
Как сообщил 5 мая президент Украины Владимир Зеленский, продолжается спасательная операция из Мариуполя с помощью Организации Объединенных Наций и Комитета Красного Креста. Он подчеркнул, что из блокированного войсками РФ Мариуполя удалось эвакуировать более 300 человек, а также более 150 мирных жителей с завода Азовсталь.
Бои за Азовсталь
За Азовсталь сейчас продолжаются тяжелые бои украинских защитников с российскими оккупантами. Противник прорвался на Азовсталь и сейчас часть территории завода захвачена врагом.
По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, российские оккупанты стремятся к 9 мая "добить" полк Азов и "продать" эту информацию по пропагандистским каналам РФ.
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