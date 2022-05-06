Из Мариуполя и Азовстали удалось спасти 500 гражданских, эвакуация была тяжелой – ОП

Из Мариуполя и Азовстали удалось спасти 500 гражданских, сообщил Ермак/ ОПУ, Полк "Азов"

Почти 5 сотен мирных жителей удалось вывезти из Мариуполя и Азовстали во время очередной операции по эвакуации.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. По его словам, вывезти людей из разбомбленного оккупантами города было сложно.

"Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и Азовстали. Могу сказать, что нам удалось вывезти почти 500 гражданских. Украина продолжит делать всё, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН", – написал Ермак.

По словам главы ОП, в эти минуты продолжается следующий этап спасения мирных жителей из Азовстали. Он отметил, что о результатах сообщат позже.

Эвакуация гражданских из Азовстали

Напомним, 1 мая с территории комбината Азовсталь в Мариуполе Донецкой области началась эвакуация гражданских лиц. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, за день удалось вывезти около ста человек.

Эвакуация продолжилась и в последующие дни.

В четверг, 5 мая, когда должен был состояться очередной этап эвакуации, в полку Азов сообщили, что российские оккупанты нарушают режим тишины и не дают возможности вывезти людей.

Как сообщил 5 мая президент Украины Владимир Зеленский, продолжается спасательная операция из Мариуполя с помощью Организации Объединенных Наций и Комитета Красного Креста. Он подчеркнул, что из блокированного войсками РФ Мариуполя удалось эвакуировать более 300 человек, а также более 150 мирных жителей с завода Азовсталь.

Бои за Азовсталь

За Азовсталь сейчас продолжаются тяжелые бои украинских защитников с российскими оккупантами. Противник прорвался на Азовсталь и сейчас часть территории завода захвачена врагом.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, российские оккупанты стремятся к 9 мая "добить" полк Азов и "продать" эту информацию по пропагандистским каналам РФ.

Читайте также: