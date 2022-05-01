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Началась эвакуация гражданских с Азовстали: Зеленский раскрыл подробности

1 мая 2022, 17:54

Первая группа эвакуированных уже направляется на подконтрольную территорию. рассказал президент.

Мариуполь, война
Из Мариуполя началась эвакуация людей / Фото Reuters

В воскресенье, 1 мая, с территории комбината Азовсталь в Мариуполе Донецкой области началась эвакуация гражданских лиц, рассказал президент Владимир Зеленский.

По данным главы государства, с завода Азовсталь около 100 человек направляется на контролируемую Украиной территорию.

"Началась эвакуация гражданских с Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", - подчеркнул президент.

В свою очередь народный депутат Давид Арахамия и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук записали видеообращение по поводу эвакуации мирных жителей из Азовстали.

"Более 100 украинцев, среди которых дети, женщины, пожилые люди, наконец в безопасности. Впереди еще много работы и много людей. Однако Украина еще раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде. Даже если это ад", - рассказали они.

Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

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новости Мариуполя Владимир Зеленский Азовсталь
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