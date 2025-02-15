Вы узнаете:
- Как вела себя Седокова во время концерта
- Как она спела
Российская певица-предательница Анна Седокова, которая может понести наказание за самоубийство ее бывшего мужа Яниса Тиммы, дала концерт в отличнейшем настроении.
Как написала она на своей странице в Instagram, ее концерт состоялся в Казахстане. На нем Седокова выглядела в отличном расположении духа. Она была счастлива отыграть концерт, о чем и заявила на странице соцсети.
Она также сообщила о том, что ее концерт прошел отлично и даже поблагодарила зрителей за какую-то любовь. К слову, Седокова едва ли попадала в ноты.
На том видео, которое она распространила, ее голос звучит глухо, а сама мелодия почти неузнаваема из-за того, что Седокова отчаянно фальшивила.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.
Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.
Вас также может заинтересовать:
- "Твой папа умер": Седокова рассказала, как ее сын узнал про смерть Яниса Тиммы
- Седокова - главная подозреваемая: в РФ возобновили дело Яниса Тиммы
- "Я стала бабушкой": Седокова огорошила очередной новостью
Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред