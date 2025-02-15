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Как с гуся вода: Cедокова дала фальшивый концерт в Казахстане на 14 февраля

Алена Кюпели
15 февраля 2025, 21:16
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Седокова выступила в Казахстане, как будто до этого ничего не случилось.
Седокова спела на собственном концерте
Седокова спела на собственном концерте / Коллаж Главред, фото Instagram/annasedokova

Вы узнаете:

  • Как вела себя Седокова во время концерта
  • Как она спела

Российская певица-предательница Анна Седокова, которая может понести наказание за самоубийство ее бывшего мужа Яниса Тиммы, дала концерт в отличнейшем настроении.

Как написала она на своей странице в Instagram, ее концерт состоялся в Казахстане. На нем Седокова выглядела в отличном расположении духа. Она была счастлива отыграть концерт, о чем и заявила на странице соцсети.

видео дня

Она также сообщила о том, что ее концерт прошел отлично и даже поблагодарила зрителей за какую-то любовь. К слову, Седокова едва ли попадала в ноты.

На том видео, которое она распространила, ее голос звучит глухо, а сама мелодия почти неузнаваема из-за того, что Седокова отчаянно фальшивила.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

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Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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