Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Облегчает жизнь и стирку: женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины

Даяна Швец
15 февраля 2025, 14:45
135
Совет быстро набрал популярность, собрав тысячи просмотров и лайков.
Стиральная машина, стирка, пралка
Домохозяйка открыла секрет о стиральной машине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с видео @lynsey_queenofclean

О чем речь:

  • Как запустить режим самоочистки стиральной машины
  • Как сохранить стиральную машину чистой без усилий

Американская домохозяйка по имени Линси показала "секретную кнопку", которая активирует режим самоочистки барабана, избавляя от необходимости мыть его вручную. Она поделилась в TikTok полезным лайфхаком, который помогает значительно упростить уход за стиральной машиной, пишет Главред.

Как работает режим самоочистки барабана?

Линси объясняет: достаточно нажать и удерживать кнопку ополаскивания в течение пяти секунд, чтобы запустить режим автоматической очистки. После этого машина самостоятельно избавляется от грязи, остатков моющих средств и неприятного запаха.

видео дня
@lynsey_queenofclean Это такая сказочная функция, и я не могу поверить, сколько из вас не знали, что у вашей машинки есть эта функция. Вот и мне пришлось тыкать ее в сетку после того, как вчера мои истории взорвались. Большинство @hotpoint.co.uk машины имеют эту функцию, а также других марок, так что проверьте вашу инструкцию по эксплуатации. С этой функцией вам не нужно беспокоиться о плесени или плесени наращивания как машина будет заботиться об этом. Цикл самоочистки использует высокотемпературную воду и химические вещества для тщательной очистки внутренней части машины. Знаете ли вы это #simpletip#стирка#прачечная#стиральнаямашина#selfcleaning#чистка#чистящийрежим#tryit#moneysaver#moneysavingtips♬ Взволнован - 7 июля

Почему полезно очищать барабан стиральной машины?

В описании к видео блогерша отметила, что самоочистка продлевает срок службы машины, поддерживает ее в чистоте и рабочем состоянии. Она также призвала подписчиков испытать лайфхак и поделиться результатами.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине - инфографика / Главред

Подписчики были удивлены этой функцией:

  • "Я даже не знал, что в моей машине есть такая опция!"
  • "Это настоящее открытие, спасибо!"
  • "Моей машине 5 лет, и я ни разу ее не мыл - теперь точно попробую.

Впрочем, некоторые пользователи отметили, что не все модели поддерживают этот режим, поэтому перед использованием стоит проверить инструкцию.

Кстати, также недавно рассказывалось, сколько времени ждать перед тем, как смыть чистящие средства.

Больше важных новостей:

Сколько порошка сыпать в стиралку

Стандартный норматив при стирке белья - 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2-3 ложек будет вполне достаточно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка стиральная машинка интересные новости одежда
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
На ЧАЭС уже два дня продолжается пожар: в Минэнерго указали на угрозу

На ЧАЭС уже два дня продолжается пожар: в Минэнерго указали на угрозу

16:13Украина
Зеленский заявил об окончании войны в 2025 году: когда это может произойти

Зеленский заявил об окончании войны в 2025 году: когда это может произойти

14:30Украина
Завершение войны в 2025-м и новые угрозы от РФ: основные заявления Зеленского в Мюнхене

Завершение войны в 2025-м и новые угрозы от РФ: основные заявления Зеленского в Мюнхене

14:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сладкая парочка: Налчаджиоглу и Билык вместе провели День влюбленных

Сладкая парочка: Налчаджиоглу и Билык вместе провели День влюбленных

Гороскоп на завтра 16 февраля: Скорпионам - отличный день, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 16 февраля: Скорпионам - отличный день, Водолеям - неожиданность

Не к Потапу: стройная Каменских сделала заявление о любви

Не к Потапу: стройная Каменских сделала заявление о любви

Ухажер Лорак показал, что творится у них в постели

Ухажер Лорак показал, что творится у них в постели

Жена Остапчука похвасталась подарком за 100 000 гривен

Жена Остапчука похвасталась подарком за 100 000 гривен

Последние новости

16:23

Чем отличаются 2 девушки с котом: лишь гений найдет отличительные детали за 21 секунду

16:13

На ЧАЭС уже два дня продолжается пожар: в Минэнерго указали на угрозу

15:48

88-летнего Папу Римского положили в больницу: какие прогнозы дают врачи

15:13

"Ни мира, ни войны": тревожный прогноз насчет переговоров Трампа с ПутинымВидео

14:46

Укоренится даже палка: что добавить в воду для образования корнейВидео

Глаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в МюнхенеГлаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в Мюнхене
14:45

Облегчает жизнь и стирку: женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины

14:30

Зеленский заявил об окончании войны в 2025 году: когда это может произойти

14:25

Завершение войны в 2025-м и новые угрозы от РФ: основные заявления Зеленского в МюнхенеВидео

13:55

Сэкономят деньги и украсят сад: какие многолетники вырастить в марте из семян

Реклама
13:51

"50 кг взрывчатки" на ЧАЭС: раскрыта правда об атаке РФ по станции

13:40

Европа объединится и начнет давить на Трампа: эксперт дал прогноз на события в Украине

13:00

Пономарев показал взрослого сына и поздравил его с днем рождения

12:45

"Проиграют все": Зеленский сказал, на какое соглашение не согласится Украина

12:15

Цена неожиданно обвалилась на 12%: в Украине массово распродают популярный фрукт

12:12

"РФ не планирует завершать войну": Зеленский сделал громкое заявление в Мюнхене

12:00

Большая сделка Трампа по завершению войны в Украине маловероятна, война будет продолжаться во время переговоров - Кулик

11:58

Что нужно делать каждый день на Масленицу - традиции и запреты

11:50

Размещение войск США в Украине: у Трампа готовы, но выдвинули важное условие

11:29

"Это не наша семья": дочь Заворотнюк вызверилась на новую женщину Чернышова

11:18

Где 2 отличия между картинками: только самый внимательный найдет их за 5 секунд

Реклама
11:06

День ангела 15 февраля: кто сегодня именинник и как поздравить

10:51

Китайский гороскоп на завтра 16 февраля: Крысам - проблемы, Быкам - разочарования

10:41

Нокаут в четвертом раунде: украинский боксер потерпел поражение впервые в карьере

10:10

Оккупанты ночью запустили по Украине 70 дронов: сколько удалось сбить

10:00

Неплях показала квартиру за 14 млн и ультра люксовый ремонт: подарок мужчины

09:56

Как вырастить кофейное дерево дома и где взять семена

09:29

Такого в РФ не было давно: дрон влетел в дом, атаковано предприятие и НПЗ

09:11

В Кремле серьезно испугались после разговора Трампа и Путина: в ISW назвали причину

08:10

Украинская слабость Трампамнение

07:58

У Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США: Зеленский сделал заявление

06:10

Украину никто сдать не можетмнение

05:33

Гороскоп на завтра 16 февраля: Скорпионам - отличный день, Водолеям - неожиданность

05:00

Какой сегодня праздник 15 февраля 2025 года: почему запрещено брать и давать в долг

04:35

Что означает выражение "козиритися за шинквасом": мало кто знает объяснениеВидео

03:30

"Светит" большой штраф: где водителям запрещено громко закрывать двери авто

03:00

Меган Маркл сделала странное признание принцу Гарри

02:20

Умеет ли кот смеяться: ТОП-5 признаков, что животное в хорошем настроении

01:31

Могут перегибать: 5 самых жадных знаков зодиака

01:30

Техника и боеприпасы для ВСУ по ленд-лизу: генерал о сценарии помощи СШАВидео

00:41

Когда состоится встреча Зеленского и Путина - Ермак навал условие

Реклама
00:24

F-16 сбили из-за "осторожности США": в WSJ назвали возможную причину катастрофы

14 февраля, пятница
23:27

Украину атаковала мощная магнитная буря: когда она закончится

23:20

Как быстро приготовить идеальные блины: женщина раскрыла секретный ингредиент

23:15

Потери РФ в Курской области стремительно растут: Сырский раскрыл новые данные

23:11

Зеленский отказался от сделки с США по полезным ископаемым - СМИ

22:25

Соломия Витвицкая выходит замуж - бойфренд-военный сделал ей предложение

22:07

Нужно сжечь всего один предмет: как защитить себя от негатива 15 февраля

21:56

Ухажер Лорак показал, что творится у них в постели

21:45

Как на самом деле изготавливают деревянные ложки: люди удивлены таким методомВидео

21:45

Тоня Матвиенко впервые призналась, почему обращалась к маме на "вы"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять