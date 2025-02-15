Облегчает жизнь и стирку: женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины

Совет быстро набрал популярность, собрав тысячи просмотров и лайков.

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Домохозяйка открыла секрет о стиральной машине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с видео @lynsey_queenofclean

О чем речь:

Как запустить режим самоочистки стиральной машины

Как сохранить стиральную машину чистой без усилий

Американская домохозяйка по имени Линси показала "секретную кнопку", которая активирует режим самоочистки барабана, избавляя от необходимости мыть его вручную. Она поделилась в TikTok полезным лайфхаком, который помогает значительно упростить уход за стиральной машиной, пишет Главред.

Как работает режим самоочистки барабана?

Линси объясняет: достаточно нажать и удерживать кнопку ополаскивания в течение пяти секунд, чтобы запустить режим автоматической очистки. После этого машина самостоятельно избавляется от грязи, остатков моющих средств и неприятного запаха.

видео дня

Почему полезно очищать барабан стиральной машины?

В описании к видео блогерша отметила, что самоочистка продлевает срок службы машины, поддерживает ее в чистоте и рабочем состоянии. Она также призвала подписчиков испытать лайфхак и поделиться результатами.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине - инфографика / Главред

Подписчики были удивлены этой функцией:

"Я даже не знал, что в моей машине есть такая опция!"

"Это настоящее открытие, спасибо!"

"Моей машине 5 лет, и я ни разу ее не мыл - теперь точно попробую.

Впрочем, некоторые пользователи отметили, что не все модели поддерживают этот режим, поэтому перед использованием стоит проверить инструкцию.

Кстати, также недавно рассказывалось, сколько времени ждать перед тем, как смыть чистящие средства.

Больше важных новостей:

Сколько порошка сыпать в стиралку Стандартный норматив при стирке белья - 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2-3 ложек будет вполне достаточно.

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