Облегчает жизнь и стирку: женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины

О чем речь:
- Как запустить режим самоочистки стиральной машины
- Как сохранить стиральную машину чистой без усилий
Американская домохозяйка по имени Линси показала "секретную кнопку", которая активирует режим самоочистки барабана, избавляя от необходимости мыть его вручную. Она поделилась в TikTok полезным лайфхаком, который помогает значительно упростить уход за стиральной машиной, пишет Главред.
Как работает режим самоочистки барабана?
Линси объясняет: достаточно нажать и удерживать кнопку ополаскивания в течение пяти секунд, чтобы запустить режим автоматической очистки. После этого машина самостоятельно избавляется от грязи, остатков моющих средств и неприятного запаха.
@lynsey_queenofclean Это такая сказочная функция, и я не могу поверить, сколько из вас не знали, что у вашей машинки есть эта функция. Вот и мне пришлось тыкать ее в сетку после того, как вчера мои истории взорвались. Большинство @hotpoint.co.uk машины имеют эту функцию, а также других марок, так что проверьте вашу инструкцию по эксплуатации. С этой функцией вам не нужно беспокоиться о плесени или плесени наращивания как машина будет заботиться об этом. Цикл самоочистки использует высокотемпературную воду и химические вещества для тщательной очистки внутренней части машины. Знаете ли вы это #simpletip#стирка#прачечная#стиральнаямашина#selfcleaning#чистка#чистящийрежим#tryit#moneysaver#moneysavingtips♬ Взволнован - 7 июля
Почему полезно очищать барабан стиральной машины?
В описании к видео блогерша отметила, что самоочистка продлевает срок службы машины, поддерживает ее в чистоте и рабочем состоянии. Она также призвала подписчиков испытать лайфхак и поделиться результатами.
Подписчики были удивлены этой функцией:
- "Я даже не знал, что в моей машине есть такая опция!"
- "Это настоящее открытие, спасибо!"
- "Моей машине 5 лет, и я ни разу ее не мыл - теперь точно попробую.
Впрочем, некоторые пользователи отметили, что не все модели поддерживают этот режим, поэтому перед использованием стоит проверить инструкцию.
Кстати, также недавно рассказывалось, сколько времени ждать перед тем, как смыть чистящие средства.
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Сколько порошка сыпать в стиралку
Стандартный норматив при стирке белья - 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2-3 ложек будет вполне достаточно.
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