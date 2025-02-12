Неожиданный симптом смертельной болезни у животных: на что обратить внимание

Важно следить за здоровьем любимцев и вовремя реагировать на любые изменения в поведении или внешнем виде.

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Как запах помогает распознать болезнь у животных / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Запах изо рта вашего любимца может быть смертельным

Ветеринар рассказала, как определить болезнь собаки или кота по запаху дыхания

Домашние любимцы быстро становятся неотъемлемыми членами семьи, однако иногда хозяевам приходится становиться не только их друзьями, но и врачами. Ветеринарка Фейт Бэнкс, которая специализируется на уходе за пожилыми и тяжелобольными животными, поделилась важным советом, пишет Главред со ссылкой на Express.

В одном из ее последних видео в TikTok она рассказала о неожиданном симптоме, который может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, - изменение запаха изо рта у животного.

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Почему запах дыхания может быть тревожным сигналом?

В качестве примера, ветеринарка привела случай, когда посетила пожилую пару для проведения эвтаназии их кота. Хозяева заметили, что в последнее время запах тела их любимца изменился, однако наибольшие изменения касались именно запаха изо рта.

Ветеринарка заключила, что у кота диагностировали заболевание почек, а подобные изменения в дыхании являются распространенным симптомом при такой патологии.

"При почечных заболеваниях токсины накапливаются в организме, поскольку кровь не фильтруется должным образом. Это приводит к появлению характерного запаха изо рта", - пояснила она.

Какой именно запах может указывать на болезнь?

Дыхание животного может приобретать резкий запах аммиака, объясняет врач. В этом ключе стоит вспомнить уремию - состояние, при котором почки не могут эффективно выводить токсины из организма, что вызывает их накопление в крови и появление специфического запаха.

"Мы называем это уремическим запахом или уремией. Он похож на запах мочи или пота, и может быть признаком почечной недостаточности не только у кошек, но и у собак", - добавила она.

Какие еще есть причины неприятного запаха изо рта у животных?

Доктор Бэнкс перечислила самые распространенные возможные причины неприятного запаха дыхания:

Инфекции или опухоли в ротовой полости - в таких случаях запах может быть очень резким и неприятным.

Антибиотики или медикаментозное лечение - если у животного есть инфекция, антибиотики могут временно устранить неприятный запах. Однако если причиной является некротическая опухоль, проблема будет только обостряться.

Заболевания печени или диабет - при печеночных патологиях запах может стать горьким или кисловатым, а при диабете - приобретать сладковатые нотки.

Когда нужно обращаться к ветеринару?

Хозяевам не стоит упускать из виду, что любые изменения запаха тела или дыхания питомца могут быть важными сигналами о проблемах со здоровьем, говорит доктор Бэнкс.

"Если вы заметили резкое изменение запаха вашего питомца или другие подозрительные симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов вовремя обнаружить и устранить проблему", - подытожила она.

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