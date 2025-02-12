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Неожиданный симптом смертельной болезни у животных: на что обратить внимание

Даяна Швец
12 февраля 2025, 15:48
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Важно следить за здоровьем любимцев и вовремя реагировать на любые изменения в поведении или внешнем виде.
ветеринар, собака
Как запах помогает распознать болезнь у животных / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Запах изо рта вашего любимца может быть смертельным
  • Ветеринар рассказала, как определить болезнь собаки или кота по запаху дыхания

Домашние любимцы быстро становятся неотъемлемыми членами семьи, однако иногда хозяевам приходится становиться не только их друзьями, но и врачами. Ветеринарка Фейт Бэнкс, которая специализируется на уходе за пожилыми и тяжелобольными животными, поделилась важным советом, пишет Главред со ссылкой на Express.

В одном из ее последних видео в TikTok она рассказала о неожиданном симптоме, который может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, - изменение запаха изо рта у животного.

видео дня

Почему запах дыхания может быть тревожным сигналом?

В качестве примера, ветеринарка привела случай, когда посетила пожилую пару для проведения эвтаназии их кота. Хозяева заметили, что в последнее время запах тела их любимца изменился, однако наибольшие изменения касались именно запаха изо рта.

Ветеринарка заключила, что у кота диагностировали заболевание почек, а подобные изменения в дыхании являются распространенным симптомом при такой патологии.

"При почечных заболеваниях токсины накапливаются в организме, поскольку кровь не фильтруется должным образом. Это приводит к появлению характерного запаха изо рта", - пояснила она.

Какой именно запах может указывать на болезнь?

Дыхание животного может приобретать резкий запах аммиака, объясняет врач. В этом ключе стоит вспомнить уремию - состояние, при котором почки не могут эффективно выводить токсины из организма, что вызывает их накопление в крови и появление специфического запаха.

"Мы называем это уремическим запахом или уремией. Он похож на запах мочи или пота, и может быть признаком почечной недостаточности не только у кошек, но и у собак", - добавила она.

Какие еще есть причины неприятного запаха изо рта у животных?

Доктор Бэнкс перечислила самые распространенные возможные причины неприятного запаха дыхания:

  • Инфекции или опухоли в ротовой полости - в таких случаях запах может быть очень резким и неприятным.
  • Антибиотики или медикаментозное лечение - если у животного есть инфекция, антибиотики могут временно устранить неприятный запах. Однако если причиной является некротическая опухоль, проблема будет только обостряться.
  • Заболевания печени или диабет - при печеночных патологиях запах может стать горьким или кисловатым, а при диабете - приобретать сладковатые нотки.

Когда нужно обращаться к ветеринару?

Хозяевам не стоит упускать из виду, что любые изменения запаха тела или дыхания питомца могут быть важными сигналами о проблемах со здоровьем, говорит доктор Бэнкс.

"Если вы заметили резкое изменение запаха вашего питомца или другие подозрительные симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов вовремя обнаружить и устранить проблему", - подытожила она.

Кстати, недавно также рассказывалась интересная история о том, как пес принес странное существо во двор. А когда оно подросло, оказалось уникальным и редким животным.

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