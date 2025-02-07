Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему у собаки мокрый нос: ветеринар раскрыл неожиданные факты

Марина Фурман
7 февраля 2025, 13:23
28
Некоторые считают, если у животного мокрый нос, то это означает, что он здоров. На самом деле значение может быть несколько иным.
собака, нос
Ветеринар рассказал, почему у животных мокрые носики / Колаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Почему нос у собаки мокрый
  • О чем символизирует сухой нос у домашнего любимца

Мокрые носики у домашних любимцев обычно ассоциируются с тем, что собака чувствует себя хорошо. Однако его значение может быть несколько глубже. Главред выяснил, почему у наших пушистых друзей влажные носики и что это значит для их здоровья в целом, передает The Indian Express.

Обоняние - один из основных органов чувств собак, и их влажные носы играют важную роль в усилении этой способности. Специальные железы в носу собаки вырабатывают слизь, которая улавливает запахи из окружающей среды и позволяет им более эффективно воспринимать ароматы.

видео дня

"Влага не только удерживает частицы запахов, но и предотвращает высыхание носовых проходов", - рассказал врач Абхишек Чоудхари, старший врач ветеринарной клиники Vetic Pet Clinic, цитирует The Indian Express.

Можно заметить, что собаки довольно часто облизывают свои носы, и это для того, чтобы они оставались влажными и их способность к обонянию улучшалась.

Кроме того, в отличие от людей, собаки не потеют через кожу. Вместо этого они полагаются на альтернативные способы охлаждения, один из которых - через нос. Влага на носу собаки помогает регулировать температуру тела.

Ветеринар предостерегает, что нос домашнего любимца должен быть влажным, если из него уже стекает, тогда стоит обратиться к врачу.

По его словам, постоянное стекание из носа может указывать на основные проблемы со здоровьем, такие как аллергия или комплекс инфекционных респираторных заболеваний собак.

И наоборот, сухой или потрескавшийся нос может свидетельствовать об обезвоживании, лихорадке или других проблемах со здоровьем.

"Сухость в носу не всегда вызывает тревогу, но за ней следует внимательно наблюдать, особенно если она сопровождается другими симптомами. В таких случаях рекомендуется посетить ветеринара", - резюмировал ветеринар.

Другие новости:

Что такое The Indian Express?

The Indian Express - индийская газета, принадлежавшая Рамантху Гоэнтки и основанная в 1931 году. После его смерти в 1991 году издательская группа разделилась между членами семьи, а название осталось за мумбайским издательством, хотя газета публикуется в нескольких главных городах страны и поставляется за ее пределы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки домашние питомцы интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Над Запорожьем ВСУ сбили КАБ: применили экспериментальное оружие

Над Запорожьем ВСУ сбили КАБ: применили экспериментальное оружие

13:00Украина
Запад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - Пономарев

Запад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - Пономарев

12:10Интервью
Тела доставали из-под завалов: Россия нанесла удар КАБами по жилому дому

Тела доставали из-под завалов: Россия нанесла удар КАБами по жилому дому

12:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Влупила с новой силой: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

Влупила с новой силой: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

Гороскоп на завтра 8 февраля: Овнам - успех, Ракам - невероятная прибыль

Гороскоп на завтра 8 февраля: Овнам - успех, Ракам - невероятная прибыль

"Уже купили билеты": Максим Галкин сделал громкое заявление

"Уже купили билеты": Максим Галкин сделал громкое заявление

Доллар ушел в крутое пике: банкир сказал, каким будет курс валют до 16 февраля

Доллар ушел в крутое пике: банкир сказал, каким будет курс валют до 16 февраля

Давно забытый, но такой вкусный салат: рецепт из СССР за 5 минут

Давно забытый, но такой вкусный салат: рецепт из СССР за 5 минут

Последние новости

14:21

Штормовые порывы ветра и морозы: украинцев предупредили об опасной погоде

14:13

"В тяжелом состоянии": популярный российский актер попал в жуткое ДТП c полицией

13:38

Как отмыть вытяжку от жира без царапин: существует легкий 30-секундный способ

13:35

Армия РФ теряет солдат из КНДР: в Минобороны Украины раскрыли детали

13:27

В ТЦК на Буковине умер 32-летний мужчина: подробности

Трамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - ФесенкоТрамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - Фесенко
13:23

Почему у собаки мокрый нос: ветеринар раскрыл неожиданные факты

13:00

Над Запорожьем ВСУ сбили КАБ: применили экспериментальное оружие

12:36

Розы и пионы будут пышно цвести: как использовать кофейную гущу как удобрениеВидео

12:26

Можно ли стирать полотенца одновременно с одеждой: ответ удивит многих

Реклама
12:23

Орбана или Фицо: заставит ли Путин "свиту" в Европе поддержать РФ на переговорах

12:10

Запад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - Пономарев

12:09

Тела доставали из-под завалов: Россия нанесла удар КАБами по жилому домуФото

12:05

Где и когда смотреть финал Нацотбора на Евровидение 2025

11:59

На фронте РФ не прекращает массовые штурмы: военные назвали самое тяжелое направление

11:58

Морозы усилятся, будет -12 градусов: Украину накрывает антициклон Elvira

11:13

Как превратить пельмени в кулинарный шедевр: простой рецепт невероятного блюда

11:12

Лакшери шоппинг во время войны: Остапчук выгулял жену в луке за 120 тысяч

11:05

Одно решение США добьет РФ и Китай: война может закончиться быстрее, чем кажется

11:00

Остановить Путина можно только при одном условии - британский генерал

10:48

Китайский гороскоп на завтра 8 февраля: Обезьянам - гнев, Тиграм - осуждения

Реклама
10:28

Сбит 81 вражеский дрон из 112: от воздушной атаки РФ пострадали три области

10:24

Догадываются лишь единицы: почему губки для мытья посуды разного цвета

10:10

ВСУ прорвали оборону россиян в Курской области до 5 км вглубь - ISW

10:10

"Я тебя мучаю": Тина Кароль отвергла известного украинского шоумена

09:48

Трамп готов удвоить санкции против РФ, чтобы заставить ее остановить войну - Келлог

09:32

Разговор Трампа и Путина: Фесенко сказал, что лидеры могли обсудить без УкраиныВидео

09:17

Родители могли не знать: почему в СССР детям меняли дату рождения

08:55

"Видимся каждый день": Александру Терену приписывают новый роман

08:49

Аварийные отключения света ввели в 8 областях: где не будет электроэнергии

08:29

Трамп заявил, что имеет прогресс в остановке войны в Украине

08:10

О переговорах, заморозке и "Россия вернется"мнение

07:54

Пришел мощный арктический антициклон: где в Украине будет холоднее всего

07:25

Кто был на улице: надо разгадать загадку всего за 5 секунд

06:55

Большинство россиян поддерживает войну РФ в Украине - ISW

06:10

Кто стоит за взрывами возле ТЦК?мнение

05:58

Гороскоп на завтра 8 февраля: Овнам - успех, Ракам - невероятная прибыль

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти овечку

05:05

РФ может согласиться на миротворцев из НАТО: Фесенко о неожиданном сценарии

04:35

Что такое "хатня морква": лишь единицы объяснят необычное выражениеВидео

04:00

Большинство водителей не догадывается: что означает надпись ODO на панели авто

Реклама
03:52

Очень сложные и упрямые: 3 самых непослушных знака зодиакаВидео

03:31

Почему Украине выгодно прекращение огня, а не мирный договор с РФВидео

02:09

В США решили не бороться с олигархами РФ, приближенными к Кремлю – СМИ

02:00

Превзошел отца: как выглядит "непубличный" сын Джуда Лоу

01:40

Важный продукт стремительно подешевеет: украинцев порадовали прогнозом

01:09

"Репутационный треш": Kalush Orchestra отказались поддержать сбор на дроны

00:05

Влупила с новой силой: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

00:02

"Россия опаснее, чем когда-либо": в BI предупредили об угрозе со стороны Москвы

06 февраля, четверг
23:58

Сколько людей осталось жить в Украине: демограф дал неожиданный ответ

23:12

Стоимость яиц в Украине: эксперт сказал, когда цены на них пойдут вверх

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять