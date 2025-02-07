Почему у собаки мокрый нос: ветеринар раскрыл неожиданные факты

Вы узнаете:
- Почему нос у собаки мокрый
- О чем символизирует сухой нос у домашнего любимца
Мокрые носики у домашних любимцев обычно ассоциируются с тем, что собака чувствует себя хорошо. Однако его значение может быть несколько глубже. Главред выяснил, почему у наших пушистых друзей влажные носики и что это значит для их здоровья в целом, передает The Indian Express.
Обоняние - один из основных органов чувств собак, и их влажные носы играют важную роль в усилении этой способности. Специальные железы в носу собаки вырабатывают слизь, которая улавливает запахи из окружающей среды и позволяет им более эффективно воспринимать ароматы.
"Влага не только удерживает частицы запахов, но и предотвращает высыхание носовых проходов", - рассказал врач Абхишек Чоудхари, старший врач ветеринарной клиники Vetic Pet Clinic, цитирует The Indian Express.
Можно заметить, что собаки довольно часто облизывают свои носы, и это для того, чтобы они оставались влажными и их способность к обонянию улучшалась.
Кроме того, в отличие от людей, собаки не потеют через кожу. Вместо этого они полагаются на альтернативные способы охлаждения, один из которых - через нос. Влага на носу собаки помогает регулировать температуру тела.
Ветеринар предостерегает, что нос домашнего любимца должен быть влажным, если из него уже стекает, тогда стоит обратиться к врачу.
По его словам, постоянное стекание из носа может указывать на основные проблемы со здоровьем, такие как аллергия или комплекс инфекционных респираторных заболеваний собак.
И наоборот, сухой или потрескавшийся нос может свидетельствовать об обезвоживании, лихорадке или других проблемах со здоровьем.
"Сухость в носу не всегда вызывает тревогу, но за ней следует внимательно наблюдать, особенно если она сопровождается другими симптомами. В таких случаях рекомендуется посетить ветеринара", - резюмировал ветеринар.
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Что такое The Indian Express?
The Indian Express - индийская газета, принадлежавшая Рамантху Гоэнтки и основанная в 1931 году. После его смерти в 1991 году издательская группа разделилась между членами семьи, а название осталось за мумбайским издательством, хотя газета публикуется в нескольких главных городах страны и поставляется за ее пределы, пишет Википедия.
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