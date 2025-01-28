Польза или вред: что будет, если собака съест хурму

Вы узнаете:
- Чем опасен фрукт для животных
- Как его правильно кормить
На первый взгляд, хурма кажется безобидным лакомством, богатым витаминами и минералами. Однако этот сладкий плод может не только принести пользу, но и нанести вред здоровью питомца.
Главред узнавал, что будет, если собака съест хурму и можно ли вообще животному этот фрукт.
Почему собакам нельзя хурму?
Хурма содержит клетчатку, витамин C, калий, кальций и магний, которые положительно влияют на иммунитет, пищеварение и здоровье костей. Но у этого фрукта есть и опасные стороны:
- Косточки хурмы могут привести к закупорке кишечника, что требует срочного ветеринарного вмешательства.
- Чрезмерное употребление вызывает диарею, рвоту и расстройство желудка.
У собак с хроническими заболеваниями, например, диабетом или почечной недостаточностью, хурма может усугубить состояние, пишут Факты.
Поэтому этот фрукт разрешен только в небольших количествах и после правильной подготовки.
Какие фрукты категорически нельзя собакам?
Хотя хурма допустима в небольших количествах, есть фрукты, которые категорически нельзя давать питомцам:
- Виноград и изюм — вызывают почечную недостаточность.
- Авокадо — содержит токсин персин, опасный для собак.
- Цитрусовые (лимоны, апельсины) — вызывают раздражение желудка.
- Черешня — косточки содержат цианид, а мякоть может привести к расстройству желудка.
Как правильно давать хурму собаке?
Если вы решили угостить питомца хурмой, соблюдайте несколько простых правил:
- Выбирайте только спелые и мягкие плоды.
- Полностью очистите фрукт от кожуры, косточек и семян.
- Нарежьте мякоть на небольшие кусочки, чтобы избежать удушения.
- Угощайте собаку небольшими порциями и наблюдайте за реакцией.
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Можно ли кормить собаку один раз в день
Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак лишь один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в чтом числе рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройства желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com.
По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без пищи.
"Тем не менее наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также стоит учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", — сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.
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