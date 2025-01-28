Польза или вред: что будет, если собака съест хурму

Хурма может быть полезным лакомством, но при неправильной подаче или переедании она становится опасной.

https://glavred.info/life/polza-ili-vred-chto-budet-esli-sobaka-sest-hurmu-10634624.html Ссылка скопирована

Что будет, если собака съест хурму / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Чем опасен фрукт для животных

Как его правильно кормить

На первый взгляд, хурма кажется безобидным лакомством, богатым витаминами и минералами. Однако этот сладкий плод может не только принести пользу, но и нанести вред здоровью питомца.

Главред узнавал, что будет, если собака съест хурму и можно ли вообще животному этот фрукт.

видео дня

Почему собакам нельзя хурму?

Хурма содержит клетчатку, витамин C, калий, кальций и магний, которые положительно влияют на иммунитет, пищеварение и здоровье костей. Но у этого фрукта есть и опасные стороны:

Косточки хурмы могут привести к закупорке кишечника, что требует срочного ветеринарного вмешательства.

могут привести к закупорке кишечника, что требует срочного ветеринарного вмешательства. Чрезмерное употребление вызывает диарею, рвоту и расстройство желудка.

У собак с хроническими заболеваниями, например, диабетом или почечной недостаточностью, хурма может усугубить состояние, пишут Факты.

Поэтому этот фрукт разрешен только в небольших количествах и после правильной подготовки.

Какие фрукты категорически нельзя собакам?

Хотя хурма допустима в небольших количествах, есть фрукты, которые категорически нельзя давать питомцам:

Виноград и изюм — вызывают почечную недостаточность.

Авокадо — содержит токсин персин, опасный для собак.

Цитрусовые (лимоны, апельсины) — вызывают раздражение желудка.

Черешня — косточки содержат цианид, а мякоть может привести к расстройству желудка.

Как правильно давать хурму собаке?

Если вы решили угостить питомца хурмой, соблюдайте несколько простых правил:

Выбирайте только спелые и мягкие плоды.

Полностью очистите фрукт от кожуры, косточек и семян.

Нарежьте мякоть на небольшие кусочки, чтобы избежать удушения.

Угощайте собаку небольшими порциями и наблюдайте за реакцией.

Вам может быть интересно:

Можно ли кормить собаку один раз в день Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак лишь один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в чтом числе рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройства желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com. По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без пищи. "Тем не менее наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также стоит учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", — сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред