Сладкая, сочная и просто мечта: 3 правила, как выбрать хурму

Настоящий яркий и интересный дар осени - хурма. Мы расскажем, как понять какая хурма вяжет и как её выбрать, чтобы сполна насладиться фруктом. Для этого достаточно знать несколько советов.
Как понять какая хурма вяжет
Чаще всего для того, чтобы выбрать не вязкую хурму, нужно в первую очередь обращать внимание на ее форму. Стоит запомнить, что фрукт похожий на "Свечку" или на "Бычье сердце", как правило слегка вытянутой формы с яркой оранжевой кожицей - часто сочный, но не сладкий и вяжет.
Какая хурма лучше мягкая или твердая
Следующим признаком, на который стоит обратить внимание - это мягкость. Для того, чтобы выбрать не вязкую хурму, стоит проверить фрукт наощупь. Чем тверже плод, тем больше шансов, что он окажется вязким. Особенно часто это правило работает с абхазской хурмой. Она должна быть мягкой, чтобы порадовать сладостью.
Как выбрать хурму - цвет
Последний признак, который стоит оценки - это цвет. Спелый плод имеет насыщенный красно-оранжевый оттенок, блестящую кожицу и тонкие полосочки кругообразного расположения. Светлый плод - незрелый.
Смотрите видео о том, как выбрать хорошую хурму:
@ananasstyya Як вибрати смачні фрукти ? Обираємо хурму ? #їмлишефрукти♬ Yummy - Justin Bieber
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