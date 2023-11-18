Сладкая, сочная и просто мечта: 3 правила, как выбрать хурму

Вязкая хурма - не самый приятный продукт, однако можно научиться выбирать её так, чтобы попадался только вкусный фрукт.

https://glavred.info/life/sladkaya-sochnaya-i-prosto-mechta-3-pravila-kak-vybrat-hurmu-10517941.html Ссылка скопирована

Как выбрать хурму / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Настоящий яркий и интересный дар осени - хурма. Мы расскажем, как понять какая хурма вяжет и как её выбрать, чтобы сполна насладиться фруктом. Для этого достаточно знать несколько советов.

Как понять какая хурма вяжет

Чаще всего для того, чтобы выбрать не вязкую хурму, нужно в первую очередь обращать внимание на ее форму. Стоит запомнить, что фрукт похожий на "Свечку" или на "Бычье сердце", как правило слегка вытянутой формы с яркой оранжевой кожицей - часто сочный, но не сладкий и вяжет.

Какая хурма лучше мягкая или твердая

Следующим признаком, на который стоит обратить внимание - это мягкость. Для того, чтобы выбрать не вязкую хурму, стоит проверить фрукт наощупь. Чем тверже плод, тем больше шансов, что он окажется вязким. Особенно часто это правило работает с абхазской хурмой. Она должна быть мягкой, чтобы порадовать сладостью.

видео дня

Как выбрать хурму - цвет

Последний признак, который стоит оценки - это цвет. Спелый плод имеет насыщенный красно-оранжевый оттенок, блестящую кожицу и тонкие полосочки кругообразного расположения. Светлый плод - незрелый.

Смотрите видео о том, как выбрать хорошую хурму:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.