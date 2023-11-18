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Сладкая, сочная и просто мечта: 3 правила, как выбрать хурму

Елизавета Бельмас
18 ноября 2023, 13:41
Вязкая хурма - не самый приятный продукт, однако можно научиться выбирать её так, чтобы попадался только вкусный фрукт.
Как выбрать хурму
Как выбрать хурму / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Настоящий яркий и интересный дар осени - хурма. Мы расскажем, как понять какая хурма вяжет и как её выбрать, чтобы сполна насладиться фруктом. Для этого достаточно знать несколько советов.

Как понять какая хурма вяжет

Чаще всего для того, чтобы выбрать не вязкую хурму, нужно в первую очередь обращать внимание на ее форму. Стоит запомнить, что фрукт похожий на "Свечку" или на "Бычье сердце", как правило слегка вытянутой формы с яркой оранжевой кожицей - часто сочный, но не сладкий и вяжет.

Какая хурма лучше мягкая или твердая

Следующим признаком, на который стоит обратить внимание - это мягкость. Для того, чтобы выбрать не вязкую хурму, стоит проверить фрукт наощупь. Чем тверже плод, тем больше шансов, что он окажется вязким. Особенно часто это правило работает с абхазской хурмой. Она должна быть мягкой, чтобы порадовать сладостью.

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Как выбрать хурму - цвет

Последний признак, который стоит оценки - это цвет. Спелый плод имеет насыщенный красно-оранжевый оттенок, блестящую кожицу и тонкие полосочки кругообразного расположения. Светлый плод - незрелый.

Смотрите видео о том, как выбрать хорошую хурму:

@ananasstyya Як вибрати смачні фрукти ? Обираємо хурму ? #їмлишефрукти♬ Yummy - Justin Bieber

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